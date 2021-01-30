وفاة المخرج المصري فهمي الخولي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية وفاة المخرج فهمي الخولي، مساء أمس الجمعة.

وقال الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن المخرج فهمي الخولي،توفي مساء اليوم الجمعة.

وكتب عادل، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير فهمي الخولي، اللهم ارحمه وارزقه الجنة".

وفهمي الخولي مخرج وممثل تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971، وقام بالتمثيل في بعض الأعمال المسرحية بمسرح الدولة، وأخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح وللقطاع الخاص، وتولى إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.