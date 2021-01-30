تغريدات النجوم حملات لترويج الألبومات الغنائية الجديدة

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

نشط نجوم الغناء العربي على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، حيث شهد زخماً كبيراً في إطلاق الحملات الترويجية للألبومات الغنائية، فبدت حملة ألبوم «أحلام 2021» الأكثر هيمنة..

وفي وقت بدأت فيه بلقيس ويارا وكذلك عبادي الجوهر بالسير على النسق ذاته، توجهت عيون بقية النجوم نحو أعمالهم الفنية الأخرى. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بجملة من التغريدات التي يبوح من خلالها النجوم بأبرز أنشطتهم الفنية.

وتواصل الفنانة الإماراتية أحلام الترويج لألبومها الجديد «أحلام 2021» الذي سيرى النور الاثنين المقبل، فبعد كشفها عن قائمة صناع الألبوم، كشفت أحلام عن البوستر الرسمي له، وكتبت عبر تويتر: «أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم بي وأول الغيث قطرة، ومن هنا سيبدأ الجديد والقادم، ستكون مسيرة جديدة ومشروعات ضخمة عالمية، شكراً على محبتكم ودعمكم».

وكانت أحلام بنحافتها الشديدة قد خطفت انتباه الجمهور، إلى جانب ذلك بدأت أيضاً بنشر أغنيات الألبوم ومن بينها «فدوة عيونك»، و«عيوني بس»، و«حزين»، و«زوبعة»، و«يا آدمي حس»، و«دفتر وممحاة»، وغيرها.

وبعد إطلاقه الأسبوع الماضي لأغنية «حي هالصوت» التي يتعاون فيها لأول مرة مع شركة بيبسي، أعاد الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه على «إنستغرام»، نشر أغنيته «ذكرتك» و«وينك»، حيث كان قدم الأولى في 2013، والثانية في 2018. أما الفنان عيضة المنهالي، فقد نشر رسالة جمال الشعفار إلى جمهوره، وأرفقها بتعليق قال فيه: «سلامتك حبيبنا جمال الشعفار، وإن شاء الله نراك عن قريب بخير وبصحة تامة يا بطل».

من جانبها، أطلقت الفنانة بلقيس، العنان للعد التنازلي لألبومها الجديد «حالة جديدة»، حيث كشفت عن قرب موعد طرحه في الأسواق، ونشرت على إنستغرام مقطعاً دعائياً للألبوم، أرفقته بتعليق قالت فيه: «ألبوم حالة جديدة عام 2021»، حيث لقي هذا المقطع ترحيب متابعي بلقيس الذين أشادوا بالمقطع المصور، وذهب بعضهم ناحية السؤال عن موعد طرح الألبوم الذي لم تكشف عنه بلقيس حتى الآن.

وإثر نشره الأسبوع الماضي، على «تويتر»، صورة كتب عليها «عبادي الجوهر» وأرفقها بكلمة «قريباً»، بدأ الفنان السعودي عبادي الجوهر الترويج لمطعمه الجديد الذي افتتحه في العاصمة الرياض، حيث نشر مجموعة من صور الافتتاح، وأرفقها بتغريدة قال فيها:

«‏الحمد الله وبتوفيق الله تم افتتاح مطعم ولاونج ‎عبادي الجوهر في الرياض بحضور الأمير‎ عبد الرحمن بن مساعد، والمستشار تركي آل الشيخ وعدد من الأصدقاء، شكراً من القلب على كلماتكم ودعمكم». وكان عبادي الجوهر قد التقى أخيراً سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا، حيث تناولا تفاصيل الألبوم الجديد المتوقع طرحه في فبراير المقبل، فيما وصف سالم الهندي الألبوم بـ«الإبداع».

من طرفه، أعلن الفنان عبد المحسن النمر عن استعادته حسابه المخترق عبر «إنستغرام»، وذلك عبر مقطع مصوّر نشره على «إنستغرام»، توجه فيه بالشكر إلى ناصر الحربي الذي ساعده على استعادة الحساب، ويتوقع أن يحضر عبد المحسن النمر الذي انتهى أخيراً من تصوير مسلسل «المنصة» للكاتب هوزان عكو، في رمضان المقبل من خلال مسلسل «الزقوم»، الذي يتولى الفنان الإماراتي حبيب غلوم إنتاجه.

أما عربياً فلم يكن المشهد أقل زخماً، فعلى صعيد الأغنية، بدأت الفنانة يارا الاستعداد لتصوير أولى أغنيات ألبومها الخليجي الأول، والمتوقع صدوره مطلع فبراير المقبل.

حيث قالت إنه سيكون «هديتها» لكل العشاق الذين يحتفلون بـ «يوم الحب»، وكانت قد كشفت عن تعاونها في الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين، وإن المنتج والملحن طارق أبوجودة يتولى الإشراف على الألبوم الذي يتضمن 8 أغنيات، من بينها أغنية «غير الناس» وهي أول عمل لها باللهجة العراقية، وقامت بتصويرها في الفجيرة مع المخرج نويل باسيل.

من جانبه، أطلق الفنان محمد رمضان عبر «إنستغرام» حملة ترويجية لأغنيته الجديدة التي يقدمها مع العراقي نبيل سيف، ويروجان من خلالها لشبكة «زين»، في أول تعاون يجمع رمضان ونبيل سيف، حيث تأتي هذه الأغنية، بعد إطلاق رمضان أغنيته «مصباح علاء الدين» التي حلّقت عالياً في فضاء يوتيوب، بعد تحقيقها نسب مشاهدات عالية.

وعبر حسابها على «إنستغرام»، توجهت الفنانة هند صبري بالشكر إلى الجمهورية الفرنسية على منحها وسام «ضابط للفنون والآداب»، والذي سلمها إياه السفير الفرنسي في القاهرة، وفي تعليقها عبّرت هند عن فخرها بالحصول على هذا الوسام.

وقالت: «فخورة بحصولي على وسام الفنون والآداب الفرنسي من درجة ضابط بعد حصولي عليه عام 2014 من درجة فارس». وأضافت: «شكراً للجمهورية الفرنسية ولسفير فرنسا ولعائلتي وجمهوري وأصدقائي وأعدكم أن استمر في محاولة إسعادكم»، وفي الوقت ذاته هنأت هند صبري زميلها المنتج محمد حفظي لحصوله على وسام الآداب والفنون برتبة فارس، تقديراً لجهوده في دعم الثقافة والفنون.

من جهتها، لم يمنع انشغال الفنانة السورية كاريس بشار بتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل «سوق الحرير»، من الاحتفاء بعائلتها، حيث نشرت صوراً لها برفقة والدتها، وذلك عبر «ستوري فيسبوك»، وعلّقت عليها بالقول «أحبك ماما»، كما نشرت أيضاً صورة أخرى برفقة عائلتها وعلّقت عليها: «وقت العائلة».