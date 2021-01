Box Office

المصدر: (دبي ـ غسان خروب )

أداء جيد حققته صالات السينما المحلية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 يناير الجاري، حيث عرض خلالها 33 فيلماً، بينما بلغت مبيعات تذاكرها 58223 تذكرة، في وقت بدأت فيه الاستعداد لفتح أبوابها أمام جملة من الأفلام الجديدة الناطقة بالإنجليزية وبلغات أخرى، لتقدم لنا من خلالها نظرة خاصة على المجتمعات الإنسانية.

خلال هذه الفترة عاد الممثل الأيرلندي ليام نيسون إلى الواجهة مجدداً عبر أحداث فيلمه الجديد (THE MARKSMAN) أو «الرامي»، ليتربع على صدارة شباك التذاكر المحلي، بعد تمكنه من بيع 19761 تذكرة في غضون الفترة الممتدة من 21 – 23 يناير الجاري، لتبدو تلك بداية مبشرة للفيلم، الذي نجح في اعتلاء سدة شباك التذاكر الأمريكي أيضاً، بعد تجاوز إيراداته حاجز 3 ملايين دولار. إطلالة ليام نيسون في الصالات المحلية، كانت كافية لإزاحة أبطال الفيلم الهندي «ماستر» (Master) الذين هيمنوا على واجهة شباك التذاكر المحلي خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وفي هذا الأسبوع باع الفيلم ما يقارب 9470 تذكرة ليصبح إجمالي مبيعات تذاكره 132421، وهو ما أهله لأن يعتلي المركز الثاني، بينما جاء فيلم الأنيمشن «سول» (Soul) هذا الأسبوع في المركز الثالث، بعد بيعه نحو 6992 تذكرة، والتي أضافها إلى إجمالي مبيعات تذاكره والذي بلغ 88608 تذكرة.

الفترة الممتدة من 21 إلى 23 الجاري، شهدت انطلاق عروض الفيلم العربي «وقفة رجالة» لسيد رجب وماجد الكدواني، والذي حل في المركز الرابع، بعد بيعه 6458 تذكرة في أول افتتاحية له، لتظل الفرص متاحة أمامه للارتقاء على سلم شباك التذاكر المحلي خلال الأيام المقبلة، فيما جاء فيلم «ووندر وومان 1984» في المركز الخامس، بعد بيعه 2893 تذكرة، ليتجاوز رصيده من مبيعات التذاكر حاجز 200 ألف تذكرة منذ بداية عروضه في الصالات المحلية وحتى 23 الجاري.

في الوقت ذاته، تستعد الصالات المحلية لفتح أبوابها أمام مجموعة من الأفلام الجديدة بعضها قادم من هوليوود وينطق بالإنجليزية، وأخرى تذهب ناحية مناطق أخرى من العالم، حيث تتأرجح الأفلام بين إنتاجات بوليوود وسينمات أخرى، والتي سعت من خلالها إلى تقديم نظرة مختلفة للمجتمعات الإنسانية، وتالياً نستعرض 3 من أبرز الأفلام التي ستعرض قريباً في صالات السينما المحلية.

Vellam

• إخراج: براجيش سين

• بطولة: جاياسوريا، ساميوكثا مينون، جوسكوتي ماداثيل

نجح صناع «فيلام» (Vellam) الناطق باللغة الماليالامية في لفت أنظار النقاد إليهم، ليحصد العمل قراءات نقدية إيجابية، أشادت بأداء أبطاله، وبأحداث قصته التي تدور حول مدمن على الكحول، يجد نفسه عالقاً بين مجتمعه وأصدقائه، حيث بات الجميع يرفضه، الأمر الذي يجبره على تحرير نفسه من الإدمان، بمساعدة عائلته، وعلى إثر ذلك يسعى جاهداً إلى العودة إلى المجتمع والاندماج في نسيجه، ما يدخله في صراعات كثيرة تدور جلها حول مدى تقبل المجتمع له بعد تعافيه.

Minamata

• إخراج: آندرو ليفيتاس

• بطولة: تادانوبو أسانو، هيرويوكي سانادا، بيل ناي، جوني ديب

يعيد هذا الفيلم الممثل الأمريكي جوني ديب إلى الواجهة مجدداً، حيث يلعب فيه شخصية المصور «يوجين سميث» المتخصص في تغطية وتصوير مناطق النزاعات والحروب، يسافر يوجين إلى مدينة «ميناماتا» اليابانية، من أجل تغطية كارثة تلوث المجتمعات الساحلية بـ «سم الزئبق»، والتي تؤدي إلى انتشار الأمراض القاتلة، وارتفاع حالات الوفاة.

Earwig And The The Witch

• إخراج: جورو ميازاكي

• بطولة: تايلور هندرسون، باندورا كولين، جيه. بي. بلان، ريتشارد غرانت، فانيسا مارشال

تعرض صالات السينما المحلية من فيلم الأنيمشن هذا نسختين الأولى ناطقة باللغة الإنجليزية، فيما الثانية فهي تنطق باللغة اليابانية، التي تعد لغة الفيلم الأصلية، حيث الفيلم من إنتاج اليابان، وقصته تدور حول فتاة يتيمة تقوم ساحرة مجهولة بتبنيها، وعندما تنتقل الفتاة إلى منزل الساحرة، سرعان ما تبدأ في اكتشاف السحر والغموض الكامن في بيتها الغريب.