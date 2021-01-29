بسبب تشابه الأسماء.. وفاة فنان مصري على قيد الحياة

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب تشابه الأسماء في انتشار خبر وفاة أحد الفنانين المصريين الذي ما زال على قيد الحياة.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر أعلنت، اليوم، وفاة الفنان محمود عبد الغفار، أحد نجوم مسرح الطليعة، ما أدى إلى شائعة وفاة ممثل آخر يحمل الاسم نفسه عبد الغفار.

وقال الفنان محمود عبد الغفار، اليوم، عبر صفحته على "فيسبوك": "الرجاء من بعض المواقع تحري الدقة في نشر الأخبار، وخصوصاً أخبار الوفاة، مما يسبب البلبلة والانزعاج لذوي وأهل وأصدقاء المنشورة عنهم الأخبار".

وأضاف: "أنا ما زالت على قيد الحياة، ولكل أجل كتاب، وهم السابقون، ونحن اللاحقون، ورحم الله الصديق والزميل العزير الفنان القدير محمود عبد الغفار، وغفر له، وأدخله فسيح جناته، وخالص العزاء لأسرته وأهله وأصدقائه".

يُذكر أن الفنان الراحل محمود عبد الغفار بدأ مشواره الفني في الثمانينيات، وأدى أدواراً ثانوية في السينما والمسرح والتليفزيون، أهمها: الضابط ووكيل النيابة والطبيب والمحامي وضابط المخابرات.