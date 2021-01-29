الفنان ياسر فرج يودع زوجته بكلمات مبكية

المصدر: البيان الإلكتروني

ودع الفنان المصري ياسر فرج زوجته بكلمات مبكية على حسابه في إنستغرام بعد وفاتها حيث كانت مريضة بالسرطان، وليس بكورونا.

وعبر فرج،عن حزنه الشديد لوفاة زوجته، قائلاً : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إني لا أسألك رد القضاء لكني أسألك اللطف فيه، النهاردة شفت بعيني قد إيه ربنا راضي عنك.. وقد إيه كل اللي يعرفوكي بيحبوكي".

وأضاف: "وكم الدعاء اللي الناس دعتهولك وهي ما تعرفكيش.. الدكاترة والممرضين اللي عرفوكي آخر أربعة أشهر حبوكي قد إيه.. اللي هيصبرني بقية حياتي أنا والأولاد إننا متأكدين إن ربنا عاوزك في مكان أحسن ومع ناس أحسن.. مسامحك في أي حاجة.. وراضي عنك في كل شىء.. إلى اللقاء يوم اللقاء".

ونشر ياسر فرج، عبر حسابه بـ«فيسبوك» في 16 يناير الجاري صورة من داخل وحدة العناية المركزة، والتي كانت ترقد فيها زوجته ميادة، ليعلن من خلالها مرضها وعلق قائلًا: "طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة".