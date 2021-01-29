فنانة لبنانية تطالب بحقها في تركة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم

المصدر: البيان الإلكتروني

فجرت المطربة اللبنانية منار حمزة، من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها في فيسبوك، تطالب بحقها في تركة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.

وأوضحت المطربة اللبنانية، أنها تطالب بحقها في فيلا تركها لها شعبان عبد الرحيم قبل وفاته، مشيرة إلى أنها كانت موجودة بالولايات المتحدة طيلة الفترة الماضية، ولهذا السبب لم يستطع محامي المطرب الراحل الوصول إليها ليخبرها بحقها في الميراث بحسب صحيفة أخبار اليوم.

وأضافت أن عصام نجل شعبان عبد الرحيم رفض إعطاءها حقها الذي تطالب به، مستنكرًا هذا الطلب، برغم أن والده سجل الفيلا باسمها بحسب ما تدعي، لافتة إلى أنها لم تتزوج منه وأنهما كانا صديقين مقربين وقد فعل ذلك بحكم الصداقة التي جمعتهما.

وكانت منار حمزة شاركت شعبان عبد الرحيم في أغنية "هتجوز لبنانية" التي جمعتهما في دويتو وحيد.

في سياق متصل كان شعبان عبد الرحيم قد نفى علاقته بمنار في أحد اللقاءات التليفزيونية، وأشار إلى أنهما التقيا في الكليب فقط، وأنها وزوجها يستقبلانه فقط في حال زيارته إلى لبنان.