مواقع دبي تغري نجوم "توليوود"

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بعد أشهر من "العزلة" بدأ نجوم "توليوود" (السينما الهندية الناطقة بلغة التيلغو)، بالتحرر منها، والعودة إلى مواقع التصوير ليبثوا الحياة في عروقها، معلنين عن استئناف العمل في أفلامهم التي كانت معلقة بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد". على رأس القائمة وقف فيلم (Sarkaru Vaari Paata) الذي انطلقت أعمال تصويره أخيراً في "دانة الدنيا" بعد أن تمكنت مواقعها من إغراء صناع هذا العمل الذي سيطل على الملأ في أغسطس المقبل.

لأجل فيلم "ساركارو فاري باتا"، فقد حطت الممثلة الهندية كيرثي سوريش رحالها في "دانة الدنيا"، ليتبع الممثل ماهيش بابو خطاها، فهما يلعبان بطولة هذا الفيلم الذي يتولى دفة إخراجه باراسورام بيتلا، بينما ينطق العمل بلغة التيلغو الهندية، أما حكايته فهي تنتمي إلى أفلام الإثارة والأكشن وتدور أحداثه حول الاحتيال المالي. ورغم انطلاق أعمال تصوير الفيلم في دبي، إلا أن ملامحه لا تزال غامضه، فلم تكشف الشركة المنتجة له حتى الآن عن كافة تفاصيله، مكتفيه فقط بالإشارة إلى أنه يتناول قضية الاحتيال المالي، وأن تمويله جاء من خلال تعاون 3 شركات، وقفت على رأسها شركة "مايذري موفي ماكيرز"، فيما أعمال تصويره تتأرجح بين دبي وحيدر أباد بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الممثل ماهيش بابو، وبعد الانتهاء من تصوير فيلمه (Sarileru Neekevvaru) الذي صدر العام الماضي، وحلق عالياً في فضاء شباك التذاكر الهندي، غاب عن المشهد تماماً، معلناً التزامه بالإجراءات الاحترازية و"العزل الصحي" الذي عاش فيه لوهلة من الزمن، ليعود مجدداً إلى الساحة الفنية على متن فيلمه الجديد (Sarkaru Vaari Paata)، وهو ما أثار عاصفة "محبة" على تويتر، أطلقها معجبوه الذين عبروا عن سعادتهم بعودته إلى التصوير، متسائلين عن موعد صدور الفيلم الذي تم اختيار دبي لتكون مسرحاً لأحداثه، وكانت صحيفة "تايمز أوف انديا" قد كشفت في تقرير لها إن الممثل ماهيش بابو سيعلب في الفيلم دوراً مزدوجاً، حيث يردي ثوب "سمسار" وفي الوقت ذاته "موظف بنك"، مشيرة في الوقت ذاته إن "كافة أعمال التصوير في دبي تتم ضمن ضوابط خاصة تراعي سلسلة الإجراءات الاحترازية المتبعة في الإمارة"، فيما يتوقع أن يرى الفيلم النور في أغسطس المقبل. ورغم انشغاله في تصوير مشاهده في الفيلم، إلا أن ماهيش آثر الاحتفاء بزوجته عبر تويتر، حيث غرد من خلال حسابه الرسمي، بصورة تجمعه بها في دبي، مقدماً لها التهنئة بعيد ميلادها.

الأمر كذلك انسحب على الممثلة كيرثي سوريش، التي لاحقتها الكاميرات حتى حدود مطار حيدر أباد، حيث كانت تستعد للسفر إلى دبي، من أجل المشاركة في تصوير مشاهدها في الفيلم الذي تجتمع فيه للمرة الأولى مع زميلها ماهيش بابو، وكانت كيرثي قد نشرت عبر حسابها على "انستغرام" مجموعة صور لها خلال وجودها على متن الطائرة التي أقلتها إلى دبي التي خضعت فيها إلى جلسة تصوير، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "حيدر أباد نيوز". يذكر أن كيرثي كانت قد انتهت أخيراً من أداء مشاهدها في فيلم (Nagesh Kukunoor)، والمقرر ظهوره في الصالات قريباً.