اليوتيوبر المصري أحمد حسن يكشف حقيقة استدراجه من فتاة

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى اليوتيوبر المصري أحمد حسن ما تردد عن تعرضه لحادث استدراج وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وقال اليوتيوبر الشهير في بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس، إنه فوجئ باتصالات ورسائل كثيرة من أصدقائه للتأكد مما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن تعرضه لحادث اختطاف، وقال: «أنا كنت بلعب مباراة كرة قدم مع أصدقائي».

واتهم «حسن» المواقع التي نشرت الخبر بأنها «جرائد صفراء تسعى خلف التريند، وما تردد من وحي الخيال»، مستنكرًا وضع صورته على الخبر وأن نص الخبر يخص المغني أحمد حسن.

وقال اليوتيوبر إنه سيتوجه لمكتب النائب العام لتقديم بلاغات ضد هذه المواقع وسيطلب منهم تعويضات بسبب الضرر الذي سببوه له.

وأضاف أنه لم يدخل طوال حياته قسم الهرم، مؤكدا أنه لن يترك حقه وسيذهب لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ ضد المواقع الاخبارية التي نشرت الخبر.

وأكد أحمد حسن أنه لن يقبل أي اعتذار من أي جريدة بسبب هذه الأخبار المتداولة، وتابع: «أتحدى من نشروا هذه الأخبار بنشر البلاغ الأصلي الذي يزعمون أنه قدمه ضد فتاة استدرجته هي وزوجها وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه مختتمًا: «حسبي الله ونعم الوكيل».