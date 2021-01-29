إعلامي شهير يسخر من ياسمين صبري .. لهذا السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

سخر الإعلامي المصري شريف مدكور من ظهور ياسمين صبري بمفردها أثناء إطفاء شموع عيد ميلادها، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" معلقًا على صورتها: "كل سنة وهي طيبة وبخير ورزق وصحة، بس أول مرة أشوف حد بيطفي شمع التورتة لوحده من غير ناس حواليه بيغنوا ويسقفوا".

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد احتفلت بعيد ميلادها بنشر عدة صور على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" ظهرت فيها وهي تطفئ شمع التورتة بمفردها دون أن يكون معها أحد في الصورة.

يذكر أن شريف كان قد أعلن منذ فترة إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج الكيماوي، وأنه قد تعافى من المرض.