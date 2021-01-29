وفاة الفنان الروسي فاسيلي لانوفوي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

المصدر: ترجمة - علي الزكري

توفي الفنان الروسي،والذي يعد من أشهر ممثلي حقبة الاتحاد السوفيتي،فاسيلي لانوفوي عن عمر يناهز 87 عامًا، متأثر بإصابته بفيروس كورونا حيث رقد في المستشفى لعدة أسابيع بسبب المضاعفات الناجمة عن الإصابة بالفيروس .

وقالت صحيفة " جازيتا" الروسية أن زوجة فاسيلي لانوفوي، الممثلة إيرينا كوبشينكو، أعلنت نبأ وفاة زوجها.

ولد فاسيلي لانوفوي في 16 يناير 1934 في موسكو. وبدأ في دراسة المهارات المسرحية في سن مبكرة - فور انتهاء الحرب الوطنية العظمى ، عندما دخل استوديو المسرح في أحد قصور الثقافة في العاصمة موسكو في عام 1951 ، حيث لوحظت موهبة الشاب ،حيث تفوق في مسابقة وطنية للفنانين الهواة في عموم الاتحاد السوفيتي.

بعد المدرسة قرر الالتحاق بكلية الصحافة في جامعة موسكو الحكومية، لكنه غادرها بعد ستة أشهر فقط ، وانتقل إلى مدرسة بوشكين للمسرح .

على الشاشة الكبيرة ، ظهر لانوفوي لأول مرة في سنوات دراسته ، حيث لعب في دراما تاتيانا لوكاشيفيتش "شهادة النضج".

بعد ذلك بعامين فقط ، حصل فاسيلي سيمينوفيتش على دوره الرئيسي الأول - في فيلم "بافيل كورتشاجين" للمخرج ألكسندر ألوف وفلاديمير نوموف.

جلبت الأعمال اللاحقة له الحب والشهرة على الصعيد الوطني، وأبرزها أفلام "الضباط" و "الزملاء" و "أنا ذاهب إلى عاصفة رعدية" و "الأشرعة القرمزية" و "الفلاحة الشابة".

في العام 1957 ، عمل لانوفوي في مسرح فاختانغوف الأكاديمي الحكومي، وهناك التقى بالممثلة إيرينا كوبشينكو ، التي أصبحت زوجته عام 1972.

بقي الممثلان في عش الزوجية حتى اليوم ، وكان من المفترض أن يحتفلا في العام المقبل باليوبيل "الذهبي" لزواجهما.