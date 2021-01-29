صورة مثيرة للجدل لنرمين الفقي ورامز جلال تثير ضجة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت صورة للفنانة المصرية نيرمين الفقي مع رامز جلال، ضجة واسعة وحالة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت الفنانة المصرية، متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، صورة برفقة الفنان رامز جلال المعروف بتقديمه برامج المقالب في شهر رمضان.

وعلقت نيرمين الفقي على الصورة: "مقلب رامز وأنا شربت المقلب"، الأمر الذي أثار الجدل وتساؤلات بشأن برنامج رامز الجديد، والمقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل.

وتوقع بعض المواقع الإخبارية، أن الصورة من برنامج رامز جلال الجديد، إلا أن موقع "في الفن"، أكد أن الصورة من كواليس برنامج "رامز بيلعب بالنار" الذي تم تصويره في المغرب وعرضه قبل 5 سنوات خلال شهر رمضان، وخلال الحلقة تعاون الفنان إدوارد مع رامز جلال في إقناع نرمين الفقي بالمقلب إلى جانب وجوده إلى جوارها للسيطرة عليها وتخفيف حدة الصدمة التي تبدأ مع اشتعال النيران في الغرفة.