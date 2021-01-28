«العين السينمائي» يسدل الستار على دورته الثالثة بتوزيع جوائز «الصقر»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان «العين السينمائي» في دورته الثالثة، في قلعة الجاهلي بمدينة العين، برعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان.

وأعلن في حفل الختام عن الأفلام الفائزة بجوائز «الصقر»، ففي مسابقة الصقر الخليجي للأفلام الطويلة نال الجائزة الأولى فيلم «سيدة البحر» للمخرجة السعودية شهد أمين، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «المرشحة المثالية» للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، فيما نال جائزة فريد رمضان لأفضل سيناريو فيلم «سيدة البحر» للمخرجة شهد أمين، أما مسابقة الصقر الخليجي القصير، حصد جائزة أفضل فيلم «ببن.بي.ك» للمخرج يوسف العبد لله، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «الحاكم» للمخرج جعفر محمد حسن.

وفي مسابقة «الصقر الإماراتي القصير» فحصد فيلم «أثل» للمخرجة الشيخة اليازية بن نهيان آل نهيان جائزة أفضل فيلم، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «النبتة» للمخرجة حمدة المدفع، وشهادتين تقديريتين كل من فيلم «ثم ماذا بعد» للمخرج حمد صغران، وفيلم «ماذا لو» للمخرج مرسال الشامسي.

أما في مسابقة «اصنع فيلمك في زمن كورونا»، فقد أعلن جوائز الأفلام الفائزة، وهي جائزة أفضل فيلم في «اصنع فيلمك في زمن كورونا» وذهبت إلى فيلم «عابد» للمخرج مدحت عبد الله، وجاءت جائزة لجنة التحكيم لفيلم «حجر منزلي» للمخرج أحمد خطاب، وشهادة تقدير لفيلم «المفصل» للمخرج ايفور غراسيس.

وفي مسابقة الصقر لأفلام الطلبة، ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ «ألبوم» للمخرج علي لاري، فيما حصل فيلم «ريحة أبوي» للمخرجة فوزية محمد على جائزة لجنة التحكيم، وفي مسابقة الصقر لأفلام المقيمين، ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ «تألق ابتدائي» للمخرج ليوم يونغمين وونغ، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم 10 للمخرج محمد سمير.

ثقافات

وقال عامر سالمين المري، مؤسس ومدير المهرجان: «على مدى 5 أيام استمتع وشاهد ضيوف وجمهور «العين السينمائي» 85 فيلماً متنوعاً بين ثقافات وبلدان مختلفة، وكانت الفعاليات والمبادرات والاتفاقيات وعروض الأفلام المنتقاة في الدورة الثالثة من المهرجان هي التي تتحدث عما بذلناه من جهد خلاق».

برنامج

وأعلن عامر سالمين المري في الحفل الختامي للمهرجان عن إطلاق مبادرة البرنامج الوطني لصناعة الأفلام، الذي يهدف إلى دعم صناع السينما المحلية، والمواهب المبدعة والشابة في الدولة، إضافة إلى اختيار أفضل المواهب الموجودة التي شاركت في دورات المهرجان بعرض الأفلام، لا سيما هؤلاء الذين لديهم الشغف السينمائي، منوهاً بأنّ التسجيل في البرنامج سيبدأ في 7 فبراير لغاية 10 أبريل.

إضافة قوية

قال عامر سالمين المري: كان برنامج «سينما العالم» إضافة قوية للمهرجان الذي استقطب مجموعة من أميز الأفلام الأوروبية، التي تتمتع بإيقاع ونوعية فنية عالية الجودة، ونعاهدكم دوماً على أن نختار في «العين السينمائي» أجمل ما تنتجه السينما في كل مكان حتى يكون لمهرجاننا الذي انطلق من حدود المحلية إلى آفاق العالمية. مؤكدا على أن دولة الإمارات ستظل قبلة الفن والفنانين، حيث شهدت الدورة الثالثة قبولا مكثفا وحضورا استثنائيا للعروض السينمائية.