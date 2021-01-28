«هلا بالمجاز» يطلق أولى حفلات موسم 2021

المصدر: (الشارقة - البيان)

عشاق الغناء العراقي، سيعيشون ليلة استثنائية في افتتاحية الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز» الغنائية، التي يحتضنها مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في إمارة الشارقة، حيث سيأخذهم النجوم علي جاسم، ومصطفى العبدالله، ومحمود التركي نحو ساحات وليالي العراق الدافئة في سهرة عراقية بامتياز.

وقبل أن يعتلوا خشبة المسرح ليلة 5 من فبراير المقبل، عبّر النجوم العراقيون عن سعادتهم بالوجود في الشارقة والغناء في افتتاحية الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز»، وتقديم أجمل الأغنيات لجمهورهم في دولة الإمارات، لافتين إلى أن العراق سيكون حاضراً في اللحن والصوت والإحساس.

وقال الفنان علي جاسم: «أن تغنّي في الشارقة يعني أن تضيف شيئاً كثيراً لمسيرتك الفنية، فهنا الأدب والفنّ، فنحن في ضيافة إمارة هويتها الجمال وأصالتها التاريخ، ولا يمكنني أن أصف سعادتي في لقاء جمهوري لأول مرة فيها، وأغني منها لأهلي وأحبّتي، ولوطني العراق، الذي يستحق الفرح والحياة».

من جهته قال الفنان مصطفى العبدالله: «لا يوجد أجمل من محبة الناس، وعندما قدمت أولى الأغنيات لم أكن أتخيل كيف هو شكل المحبة إلا عندما لمستها ووصلتني من قلوب الجمهور، وها أنا أستعد لرؤية هذه الفرحة من جديد في أعينهم عندما ألتقيهم في الشارقة الحبيبة برفقة أصدقاء وزملاء فنّ».

من جانبه أوضح الفنان محمود التركي: «الأغنيات تقرّب الناس، وتلغي الحواجز والفروقات وتختصر المسافة وتخفف من الظروف الصعبة، لهذا سنتحاور في هذه الأمسية بمجموعة من أجمال الأعمال».