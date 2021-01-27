وفاة زوجة الفنان ياسر فرج بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت، اليوم، زوجة الفنان المصري ياسر فرج، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر موقع صحيفة "الدستور" أن الراحلة تم نقلها منذ 10 أيام إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات العزل بعد تدهور صحتها.

وأعلن ياسر فرج إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة قبل دفنها بمقابر الأسرة.

وكان فرج نشر، عبر حسابه في "فيسبوك"، صورة للعناية المركَّزة التي كانت ترقد فيها زوجته بين الحياة والموت، قائلاً: "طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة".

وأضاف: "كان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، النهارده كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة".