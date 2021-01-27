ابنة شويكار تكشف حقيقة مؤسفة عن تاريخها الفني

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت منة الله، ابنة الفنانة شويكار، عن حقيقة مؤسفة تتعلَّق بتاريخ والدتها الفني، موضحةً أن أرشيف الممثلة الراحلة أصابه التلف بسبب الأمطار.

وقالت منة الله، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، إن شويكار كانت تحتفظ بصورها في موضع بشرفة منزلها، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تُفسدها الأمطار.

وأضافت أن جميع الصور النادرة لكواليس أعمالها مع الكتاب والمخرجين والملحنين تعرَّضت للتلف، مؤكدةً أنه لم يتبقَّ منها ما هو صالح سوى أشياء قليلة لا تُذكر.

وذكرت أنها لم تكن تعرف أن والدتها تضع الصور في هذا المكان، لافتةً إلى أن الجوائز وشهادات التقدير والمسرحيات والأفلام لم تتضرر لأنها محفوظة في مكتبة.