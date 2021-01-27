بعد تشوُّه أنفها.. حورية فرغلي تستعد لعملية جراحية

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد الفنانة المصرية حورية فرغلي لإجراء عملية جراحية بعد الحادث الذي تعرَّضت له وأدى إلى تشوهات في أنفها.

وكشف الشاعر محمد جمعة، اليوم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن حورية سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء العملية بداية الشهر المقبل.

وقال جمعة، معلِّقاً على صورة تجمعه بالفنانة: "حورية بتشكر كل الناس اللي سألوا عليها جداً، وبإذن الله هتسافر تعمل عملية في شيكاغو أول الشهر، وبتقولكم ادعوا لها علشان العملية تسع ساعات، وبإذن الله ترجع بألف سلامة".

يُذكر أن الفنانة حورية فرغلي عبَّرت عن حزنها لما تمرُّ به خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى شعورها بالوحدة مع ابتعاد أصدقائها من الوسط الفني عنها إثر الحادث الذي تعرضت لها، وأدى إلى حدوث تشوهات في أنفها.