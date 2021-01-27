رحيل الفنانة المغربية الشهيرة زهور المعمري

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت مساء أمس الثلاثاء بالرباط، الممثلة الإذاعية والمسرحية والسينمائية الشهيرة زهور المعمري، عن سن 78 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونعى عدد من الفنانين المغاربة والعرب، الممثلة الراحلة زهور المعمري التي تعد من أشهر الممثلين المسرحيين والسينمائيين العقود الماضية في المغرب، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

وشاركت زهور المعمري في العديد من المسلسلات والتسجيلات الإذاعية والسينمائية، حتى صارت من أبرز الوجوه في الراديو والتلفزيون علما أنها اشتهرت من خلال عشرات الأدوار.

ومن أبرز أعمال الفنانة زهور المعمري، امرأة في دوامة الحياة الذي يعد من أجمل أفلامها وحصلت بسببه على جائزة مهرجان التلفزيون والإذاعة في العاصمة التونسية.

وتعد زهور المعمري من رائدات الفن في المغرب، إذ كانت صور قد انتشرت لها مؤخرا عبر المنصات الاجتماعية أثناء خضوعها للعلاج المكثف على سرير المرض الذي توفيت الليلة إثره.