مي حلمي تتعرض لحادث سير مروع

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت الإعلامية المصرية مي حلمي، لحادث سير على طريق المنصورية وذلك خلال عودتها من تصوير إعلان جديد.

ونشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة للسيارة التي كانت تستقلها أثناء تعرضها للحادث، وعلقت عليها: "معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو وإحنا راجعين على طريق المنصورية. وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وحرصت المذيعة مى حلمي، على طمأنة متابعيها وجمهورها، على حالتها الصحية، ونشرت بعد ساعات من الحادث، صورة لسيارتها وهي متحطمة بالكامل.

وكتبت حلمي على الصورة "شكرا لكل الناس اللي بتسأل عليا بعد الحادثه أنا الحمدلله بخير كدمات بسيطه ادعو بس لأخويه ارجوكم عشان تعبان اوي وفي المستشفى".