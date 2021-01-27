ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

المصدر: البيان الإلكتروني

تشارك الفنانة ياسمين صبري جمهورها من وقت لآخر عدداً من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بآخر صورة لها بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت بليزر باللون الأوف وايت، مزوداً بأزرار من الأمام، مع بنطلون باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، وكلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً.

كما أن حقيبة الفنانة ياسمين صبري، من ماركة HermesBerkin. وهي شركة فرنسية شهيرة للأزياء الفاخرة، يبلغ سعرها ما يقارب 26,703 دولار أمريكي. وهو ما يعادل نحو 420 ألف جنيه.