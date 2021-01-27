المصدر: البيان الإلكتروني

نعت وزارة الإعلام السورية، الثلاثاء، وفاة المذيع السوري الشهير، موفق الخاني، صاحب أقدم برنامج تلفزيوني علمي في العالم.

وكشفت وسائل إعلامية وفاة موفق الخاني بعد معاناة مع المرض، وذلك عن عمر ناهز 100 عاما، لافتة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه والصلاة عليه يوم الأربعاء.

يذكر أن الخاني عمل في التلفزيون العربي السوري عام 1961م وقدم برنامج مجلة العلوم، ثم برنامج من الألف إلى الياء من العام 1963 ليستمر حتى 2005م وفيه تحدّث عن مواضيع الطيران، ولم يترك ناحية في هذا العلم إلا وتطرق إليها، كما تمّ ترشيحه كأقدم برنامج علمي في العالم ليدخل موسوعة غينس العالمية.

كما وأخرج الخاني عدداً من الأفلام الوثائقية المهمة عن الطيران السوري وأيضاً عن مؤسسة مياه عين الفيجة، بالإضافة لفيلم وثائقي عن صناعة النفط والفوسفات والمعادن والملح الصخري ومجالات العلوم المختلفة، كما عمل مستشاراً لوزير السياحة لمدة خمس سنوات وتسلم إدارة المؤسسة العامة للسينما لمدة أربع سنوات.