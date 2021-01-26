حفيد الفنان محمود ياسين يكشف وصيته له

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان عمر رياض، حفيد محمود ياسين، ونجل محمد رياض، عن وصية خصّه بها الفنان الراحل.

وقال رياض، اليوم، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه كان يجلس كثيراً مع جده منذ الصغر، موضحاً أنه أوصاه بالبحث عن عمل يمتهنه غير التمثيل، وأن يكون الفن بالنسبة إليه هواية.

وأضاف أن الإنسان يجب أن يعمل على نفسه بشكل كبير، لأن الموهبة بدون تدريب لا تعني شيئاً.

وأوضح أنه لا يزال يدرس، وأن والده لا يحب أن يُدخله مهنة الفن من البداية، ولكنه طلب منه السعي وتطوير نفسه، مشيراً إلى أن الفرصة سنحت له وشارك بالفعل في عدد من الأعمال.

وأكد أنه كان يمثل أحياناً أمام عائلته وأصدقائه، موضحاً أن جده علَّمه الصبر والتفكير في كل خطوة.

وذكر أنه يتخوف من المقارنة بينه وبين عائلته، لافتاً إلى أن دخول مجال التمثيل يشكّل مسؤولية كبيرة.