حفل راشد الماجد ووليد الشامي إلى أجل غير مسمى

المصدر: دبي ـ غسان خروب

على درب التأجيل سار حفل الفنان راشد الماجد ووليد الشامي، الذي كان مقرراً إقامته مساء الجمعة المقبل (29 يناير الجاري) في كوكا كولا أرينا بدبي، بمناسبة اختتام الدورة الـ26 لمهرجان دبي للتسوق، وذلك وفق ما أعلنت عنه اللجنة المنظمة للحفل، والتي أشارت، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر"، إلى أن الحفل تم ترحيله إلى أجل غير مسمى، على خلفية وفاة والدة الفنان السعودي راشد الماجد.

وكانت مجموعة "إم بي سي" قد أشارت إلى ذلك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، حيث قالت فيها: "تم تغيير موعد الحفل الختامي نظراً للظروف المؤسفة التي تمر بها عائلة الفنان راشد الماجد"، مؤكدةً أن كل التذاكر التي تم شراؤها ستكون سارية المفعول إلى الموعد الجديد.

كما أكدت أنه بإمكان كل من يرغب في إلغاء التذاكر، "التواصل مع نقاط الشراء الرسمية من تاريخ الاعلان حتى 1 فبراير"، مشيرةً إلى أن "مدة الاسترداد ستستغرق 21 يوماً".

وعبر حسابه الرسمي، كان الفنان راشد الماجد قد توجه بالشكر إلى كل الذين بادروا إلى تعزيته في وفاة والدته التي رحلت عن الدنيا قبل عدة أيام بعد معاناة مع المرض، حيث كتب: "خالص الشكر والعرفان لكم جميعاً على تعازيكم ومواساتكم لنا لمصابنا الجلل بفقيدتنا الوالدة الغالية رحمها الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرزقها بفضله ورحمته الفردوس الأعلى من الجنة وأن يحفظكم جميعاً، وأن لا يريكم أي مكروه في عزيزٍ لديكم".