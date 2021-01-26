وفاء الكيلاني تنهي خبر طلاقها بصورة

المصدر: البيان الإلكتروني

حسمت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الأنباء المتداولة حول انفصالها عن زوجها الممثل السوري تيم حسن.

وأنهت وفاء الجدل المثار في تلك القضية من خلال صورة نشرتها، اليوم، على حسابها في موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت وهي في منزلها تستند إلى الأريكة، معلِّقةً: "بنمسي".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة للنجم السوري تيم حسن في المكان نفسه نشرها خلال مارس عام 2020، ما يعني أن صورة وفاء الكيلاني المنشورة هي من منزل تيم.

يُذكر أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، هما جودي، وريان، وتزوجت تيم حسن في مايو 2017.