أحلام تروّج لألبومها وتردّ على تركي آل الشيخ

المصدر: دبي ـ غسان خروب

"ألبوم من الطراز الرفيع"، هكذا وصفت الفنانة الإماراتية أحلام ألبومها الجديد "أحلام 2021" في تغريدة لها أطلقتها قبل أشهر.

ويبدو أن أحلام ستكون عند وعدها في هذا الوصف، وهو ما يتبدى من خلال تغريداتها الأخيرة التي كشفت من خلالها عن الموعد النهائي الذي سيرى فيه الألبوم النور، حيث اختارت أحلام مطلع فبراير موعداً نهائياً لإطلاق الألبوم الذي قالت إن "كليبات الألبوم" ستكون حصرية على "فن بوكس"، إلى جانب روتانا وتطبيق دايزر.

ورغم انشغالها في الترويج لألبومها عبر حملة "عد تنازلي"، وبطرح كليبات صغيرة تضم مقتطفات من الألبوم.

كما طرحت أيضاً صورة جمعت فيها كل من تعاون معها في هذا الألبوم، على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع، ومن بينهم المستشار تركي آل الشيخ، الذي علَّق بدوره على المقطع، حيث قال: "يجمعني مع الفنانة الكبيرة أحلام عمل جميل من ألحان أخي نواف عبد الله، سرح بي العمل لعالم من الخيال، أتمنى أن يعجبكم، العمل هذا أتوقع يكون بصمة في الألبوم، أبدعتِ أحلام"، لتردَّ عليه "فنانة العرب" بقولها: "تشريف معاليك".

وأضافت: "وجود اسمك في ألبومي تشريف"، معبرةً عن سعادتها بهذا العمل، ومؤكدةً "طمعها" في أعمال قادمة، قائلةً: "شكراً من القلب".

تغريدة تركي آل الشيخ التي أثنى فيها على الألبوم لم تكن يتيمة، فقد عبَّر الكثير من متابعي "فنانة العرب" عن "شوقهم" للاستماع والاستمتاع بأغنيات الألبوم، التي تتعاون فيها مع ثلة من فرسان الشعر والقصائد، ومجموعة كبيرة من الملحنين وموزعي الأغاني.

نحو 40 أغنية سجلتها أحلام لأجل هذا الألبوم، وفق ما أدلت به في تغريدات سابقة، حيث قالت إنها استقرَّت على 24 عملاً، وفيها تعاونت مع ثلة من فرسان الشعر واللحن والتوزيع.

فعلى صعيد الكلمات، تعاونت مع الأمير الشاعر خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، والأمير الشاعر سعود بن عبد الله، ومساعد الرشيدي - رحمه الله – وعبد الله بو راس، ونايف صقر، وحسان العبدلي، وخالد العوض، وأحمد الصانع، وفيصل الشعلان وقوس، وعبد الرحمن العثمان، والشاعرة الجادل، ومعتزة.

وفي هذا الألبوم، أعادت أحلام ضخ الدماء في عروق العلاقة التي تجمعها مع الموسيقار الدكتور طلال الذي صاغ لها ألحان أغنية "أنا مدري عن الناس" التي كتبها الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن.

كما جددت تعاونها مع سهم، وتتعاون أيضاً مع صادق الشاعر، وناصر الصالح، وياسر بو علي، وعبد القادر الهدهود، ومحمود خيامي، وعزوف، وأحمد الهرمي، وعبد الرحمن العثمان.

يُذكر أن ألبوم "أحلام 2021" يأتي بعد مرور 4 سنوات على آخر ألبوماتها "يلازمني خيالك"، حيث انشغلت طوال هذه الفترة بإصدار أغاني "السنغل" التي حظيت بنجاح جماهيري لافت.