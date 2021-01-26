شقيقة سعاد حسني تتهم منى زكي بتشويه سيرتها

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهمت شقيقة الفنانة المصرية سعاد حسني، جانجاه عبد المنعم، الفنانة منى زكي بتشويه سيرة النجمة الراحلة.

وقالت جانجاه، اليوم، بمناسبة مرور الذكرى الـ79 على ميلادها، إن المسلسل التلفزيوني "السندريلا"، الذي أدّت فيه منى زكي عام 2006 دور سعاد حسني مليء بالتشويه والمغالطات عن شقيقتها الراحلة وكذلك علاقتها بأسرتها وأصدقائها، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت أن هدف المسلسل كان تشويه صورة شقيقتها، مشيرةً إلى أنه تم عمله دون مراجعة أسرة سعاد حسني للحصول على موافقة.

وذكرت أنه تم رفع 62 قضية ضد مسلسل "السندريلا" بسبب تشويهه للرموز الفنية، وحصلت أسرتها على قرار بإيقافه وعدم عرضه في القنوات المصرية.

ووصفت أفراد أسرة المسلسل بأنهم مغيبون، بسبب تقديم مشاهد لا يصح أن يتم تقديمها عن سعاد حسني.

وأوضحت أن منى زكي أساءت إلى نفسها قبل أن تسيء إلى شقيقتها.

يُذكر أن مسلسل "السندريلا" من سيناريو وحوار عاطف بشاي، وإخراج الراحل سمير سيف، وبطولة منى زكي ويوسف الشريف ومدحت صالح وعبد العزيز مخيون.