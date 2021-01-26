الفنانة رنا رئيس تعلن إصابتها بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة رنا رئيس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة التي أجرتها عقب ظهور عدد من الأعراض عليها.

وكتبت رنا عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»: «إيجابي كورونا.. رجاء كل من خالطني الفترة الماضية إجراء فحوصات.. وربنا يحفظنا جميعاً».

وشاركت رنا رئيس في سباق دراما رمضان الماضي ضمن أحداث مسلسل «ليالينا 80»، والذي أدى بطولته كل من خالد الصاوي، غادة عادل، إياد نصار، صابرين، محمد علي رزق، محمد عادل، نهى عابدين، منة عرفة، محمد الشقنقيري وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.