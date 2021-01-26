الفنانة شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من اللمبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد السوشيال ميديا منذ أيام صورة للفنان محمد سعد بصحبة الفنانة البحرينية شيماء سبت، تردد مؤخرا أنها زوجته، وهو ما نفته الأخيرة.

وقالت شيماء سبت، إن الصورة المنتشرة على السوشيال ميديا التي تجمعها بالفنان محمد سعد كانت أثناء تواجدهما في أحد المهرجانات، مؤكدة أنها ليست زوجته كما ردد البعض، وفقا لصحيفة الوطن.

وعلقت «شيماء» عبر «تويتر»: «أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة عليّ جداً.. للتوضيح فقط».

يذكر أن الفنان محمد سعد، دشن مؤخراً عدد من الحسابات الرسمية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر وإنستغرام» ليتواصل مع جمهوره بشكل دائم.

وقدم الفنان محمد سعد عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية أشهرها شخصية «اللمبي» في عدد من الأفلام، منها «اللمبي، اللي بالي بالك، اللمبي 8 جيجا، حياتي مبهدلة»، بجانب عدد من الأفلام التي قدم خلالها شخصيات كوميدية أخري «محمد حسين، تيك تك بوم، عوكل، كركر، بوحة، كتكوت، تحت الترابيزة، بوشكاش، الكنز، 55 إسعاف، الناظر، امرأة وخمس رجال، الطريق إلى إيلات».