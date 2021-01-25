حقيقة الأنباء المتداولة عن صحة الفنان عبد الله مشرف

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مقرب من الفنان المصري عبد الله مشرف تفاصيل حالته الصحية، مؤكداً عدم صحة الأنباء المتداولة عن مرضه على الإطلاق.

وذكر المصدر، بحسب ما نشر موقع صحيفة "الدستور"، أن صحة مشرف طيبة، مشيراً إلى تصويره برنامجين، أحدهما اليوم مع الإعلامية إنجي علي، والآخر الأسبوع الماضي مع الفنانة إسعاد يونس.

ولفت إلى أن الفنان سيُطل قريباً خلال البرنامجين بشكل طبيعي للغاية، ليُثبت عكس ما كُتب في بعض المواقع عن صحته المتدهورة.

يُذكر أن شائعات شبيهة أثيرت في وقت سابق عن صحة الفنان عبد الله مشرف، غير أن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، كان قد نفاها، مؤكداً أن استمرار وجوده في المستشفى يرجع إلى إجراء بعض الفحوص والتحاليل.