فنان مصري يشن هجوماً على عادل إمام

المصدر: البيان الإلكتروني

شنَّ الممثل الكوميدي رضا حامد هجوماً حاداً على الفنان المصري عادل إمام، موضحاً أن وصْف "الزعيم"، الذي اشتهر به، لا يُطلق على ممثل بسبب مسرحية، وإنما على الشخص المهتم بالآخرين.

واتهم حامد، وفقاً لموقع "في الفن"، إمام بأنه طرده من آخر مسرحياته "بودي جارد" التي عُرضت قبل سنوات، مؤكداً أنه يقدِّره ويراه ممثلاً عظيماً، لكنَّ ما رواه عنه حدث على أرض الواقع.

وأضاف أن الوسط الفني محاط بالمصالح والشللية ولا يقدِّر الفنان الموهوب، لافتاً إلى أن طبيعة شخصية عادل إمام حُب الانفراد للحفاظ على نجوميته.

وذكر حامد أنه كان يعمل مهندساً، وقام بتسوية معاشه قبل عامين برغم صغر سنه، ليتمكن من العيش مستوراً.

يُذكر أن رضا حامد سبق أن هاجم عادل إمام في شهر أكتوبر الماضي، كاشفاً في تصريحات إعلامية عن الموقف المهين الذي تعرَّض له خلال مشاركته في أحد الأعمال الفنية.