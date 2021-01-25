بالفيديو.. تفاعل كبير مع صينية تغني لنانسي عجرم

المصدر: البيان الإلكتروني

لفتت فتاة صينية تدعى "عائشة الصينية" الأنظار إليها بعد غنائها أغنية "أنت إيه" للفنانة نانسي عجرم.

وتم تداول فيديو الفتاة الصينية على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد انتشار الأغنية عبر مواقع التواصل، أعادت الفنانة نانسي عجرم نشر مقطع من الأغنية بصوت "عائشة الصينية" عبر حسابها على تويتر دون أن تعلق عليها.

وكانت أغنية "أنت إيه" قد لاقت أيضاً إعجاباً عالمياً، حيث غنتها أيضا المغنية الإسبانية الشهيرة أنديا مارتينيز قبل أشهر قليلة، وعبّرت عن حبها لعجرم وأمنيتها بتقديم ديو غنائي معها، وفق لـ "سبوتنيك".