بريانكا شوبرا ..تشويق وتعليقات بالآلاف على «النمر الأبيض»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

شاركت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا جوناس، عقب إطلاق فيلم «النمر الأبيض» المنتظر بعضاً من اللقطات من وراء الكواليس، كما تحدثت عن شخصية «بينكي»، التي لعبت دورها.

واختارت بريانكا، وفق ما ذكر موقع «زي5»، «انستغرام» لنشر بعض الصور من الفيلم، واختارت واحدة تجمعها، والممثل أدارش غوراف ومخرج العمل رامين باهراني صاحب البصمات المبدعة في «فهرنهايت 451» و«99 هومز».

قصة

ودون أن تفسد أحداث العمل شوقت بريانكا المتابعين بإشارتها إلى أن قصة «النمر الأبيض» تدور حول سائق أجرة طموح ومحتال، يقوم بأداء دوره أدارش غوراف، الذي يستعين بحنكته ودهائه للإفلات من قبضة الفقر. أما عن دورها في الفيلم، فقالت: «لطالما أقارب أي شخصية سأقوم بأداء دورها من منظور تأثيرها على القصة ككل، أما بينكي فتعتبر حافزاً للتغيير بالنسبة لبارلام، حيث تشعل ناراً تقوده عبر مسار مختلف، لكن هل سيكون مناسباً له؟»، وطلبت بريانكا من المتابعين والمعجبين الذين شاهدوا الفيلم إبداء آرائهم.

تعليقات

وما إن نشرت بريانكا الصور والكلام حتى انهالت التعليقات من متابعين من عالم الشهرة وآلاف المعجبين الآخرين.، فالممثلة والمخرجة الأمريكية ميدي كالينغ على سبيل المثال، علقت بالقول: «أحببته! يا لها من قصة رائعة مكتوبة بشكل جميل».

وبدوره كتب كيفت جوناس في قسم التعليقات: «يا له من أداء مذهل لقد صورت شخصية بينكي بشكل ملهم ومفطر للقلب».