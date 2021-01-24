مصباح علاء الدين لمحمد رمضان تتجاوز حاجز المليون في 20 ساعة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تكد أغنية "مصباح علاء الدين" للفنان المصري محمد رمضان ترى النور على موقع "يوتيوب"، حتى حلقت في فضاء الموقع، بعد أن لامست في عدد مشاهداتها حاجز المليون و200 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور نحو 20 ساعة من إطلاق العنان للأغنية التي اجتهد أخيراً في الترويج لها عبر حسابه على "انستغرام"، حيث نشر مجموعة من المقاطع المصورة التي تظهر كواليس تصوير العمل مع المخرج محمد سلامة، الذي يتولى أيضاً دفة إخراج مسلسل "موسى" الذي ينشغل رمضان حالياً في تصوير مشاهده في العاصمة المصرية القاهرة، ويجسد فيه شخصية رجل صعيدي تدور حوله العديد من القصص والحكايات.

وعلى صعيد الأغنية التي كتب كلماتها أحمد المالكي، ولحنها محمد يحيى، وحلقت عالياً في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شهدت ولأول مرة مشاركة "حنين" ابنه رمضان في تصوير مشاهد الأغنية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها "حنين" مع والدها في كليبات أغانيه، حيث ظهرت وهي تقلد حركات والدها، أثناء جلوسها بالقرب منه داخل السيارة، في حين سبق لرمضان أن شارك ابنه علي تصوير أغنية "كورونا فيروس" التي أطلقها قبل نحو 7 أشهر، وحصدت أكثر من 46 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وحملت أغنية "مصباح علاء الدين" العديد من المشاهد التي تعبر عن طفولة محمد رمضان، وطموحاته وأحلامه أيضاً، حيث ظهرت في مشاهد الكليب العديد من صور نجوم السينما ومن بينهم الراحل عمر الشريف وعادل إمام وسعيد صالح وهادي الجيار ومحمود عبد العزيز، كما يمكن اعتبار هذه الأغنية بمثابة "دويتو" بين رمضان والطفل السوري محمد جنيد، والذي سبق وأن شارك متابعي حسابه على "انستغرام"، مقطعاً مصوراً يجمعه مع صوت الطفل جنيد، وهما يرددان كلمات أغنية "مصباح علاء الدين"