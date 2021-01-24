القضاء المصري يحسم الجدل حول منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

حسم القضاء المصري الجدل حول منع محمد رمضان من الغناء والتمثيل.

ورفضت محكمة مصرية، دعوى ضد نقيب الموسيقيين، لإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح للممثل محمد رمضان لإحياء أي حفلات.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي، ضد نقيب الموسيقيين، لإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح غناء للفنان محمد رمضان لإحياء أي حفلات غنائية.

وقال سمير صبري في الدعوى "إن طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لابد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان، وهى أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب".

وأضاف "حالة من الجدل والسخرية والغضب سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عقب حفل الممثل محمد رمضان الذي أحياه بالساحل الشمالي، وأثارت طريقة غنائه حفيظة الكثيرين".

وكان رمضان قد تعرض للعديد من الانتقادات خصوصا بعد حفله في الساحل الشمالي بمصر، وظهوره بلباس أثار جدلا واسعا.