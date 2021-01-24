حسين الجسمي يوثق علاقته بالسعودية عبر "حي هالصوت"

المصدر: البيان الإلكتروني

بمشاعر ملؤها المحبة والاحترام والتقدير للمملكة العربية السعودية وشعبها، وأصالة تقاليدها العربية العريقة، أطلق الفنان حسين الجسمي من ألحانه وغنائه، وبالتعاون مع شركة بيبسي، أغنيته الجديدة “حي هالصوت"، وهي من أشعار الأمير بدر بن عبد المحسن، وتوزيع موسيقي للمايسترو عصام الشرايطي، ومكس وماستر جاسم محمد.

الفنان حسين الجسمي عبر عن سعادته بهذا العمل، الذي يحمل روح السعودية ومناطقها وثقافتها وعراقتها وشعبها، وقال: "تشرفت بوجود أخي وصديقي الأمير بدر بن عبد المحسن الذي تعاونت معه أكثر من مرة، وحققنا نجاحاً وتميزاً كان له الأثر الطيب لدى الجمهور في السعودية والوطن العربي"، مثنياً على تعاونه الجديد مع بيبسي في إصدار هذا العمل الذي جسّد جوهر وجمال المملكة من خلال الموسيقى. وأضاف: عن شعوره بارتباط مميز تجاه الأغنية، وقال: "تؤلف الموسيقى بين القلوب، فهي تشدّ الأواصر وتمتّن العلاقات وتربطنا بأشخاص وأماكن أبعد من لغتنا أو مواطننا الأصلية. وهذه الأغنية بالذات تجسّد حبنا واحترامنا للمملكة وثقافتها المزدهرة وشعبها المحب. لقد كانت هذه التجربة الإبداعية مجزية للغاية".

وكان الجسمي قد طرح الكليب الخاص بالأغنية عبر قناته على موقع يوتيوب، كما عرضت ايضاً عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المنصات الإلكترونية الموسيقية المتخصصة.

من جانبه، قال مصطفى شمس الدين؛ الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى شركة بيبسيكو: "يعتبر الغنى التاريخي والثقافي والفني الذي تتمتّع به المملكة العربية السعودية حالةً استثنائية في العالم. وإطلاق هذه الأغنية كتحية حب للمملكة وشعبها يعكس جوهر السعودية ويذكّر الناس بعراقة تراثها الشعري الجميل ".