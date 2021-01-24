"الفراعنة" تثير الجدل بين خالد الجندي ونبيل الحلفاوي

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وجّه الشيخ خالد الجندي رسالة إلى الفنان نبيل الحلفاوي بعد لومه على استخدام كلمة "الفراعنة" بمعنى "قدماء المصريين".

وقال الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "dmc"" "دي إم سي": "أنا عاجبني الرجل المؤدب الخلوق الفنان المحترم نبيل الحلفاوي، ده فنان عظيم جداً، أول ما بشوفه كده بقول القبطان يا جدع".

وأضاف: "يا ريت القبطان يسمح لي تواضعاً منه إني أختلف معاه في مسألة، هو كتب وقال: مراجعة لغوية ليست دينية للشيخ خالد الجندي، استعمل كلمة (الفراعنة) بمعنى (قدماء المصريين)، لا يا قبطان، أنا مش جاهل يا قبطان، أنا معملتش كده".

وتابع: "قدماء المصريين ملهمش علاقة بكلمة (الفراعنة)، الدولة الفرعونية دي دولة متأخرة يا قبطان، دي مرحلة متأخرة".

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