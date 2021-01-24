"الفراعنة" تثير الجدل بين خالد الجندي ونبيل الحلفاوي

المصدر: البيان الإلكتروني

وجّه الشيخ خالد الجندي رسالة إلى الفنان نبيل الحلفاوي بعد لومه على استخدام كلمة "الفراعنة" بمعنى "قدماء المصريين".

وقال الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "dmc"" "دي إم سي": "أنا عاجبني الرجل المؤدب الخلوق الفنان المحترم نبيل الحلفاوي، ده فنان عظيم جداً، أول ما بشوفه كده بقول القبطان يا جدع".

وأضاف: "يا ريت القبطان يسمح لي تواضعاً منه إني أختلف معاه في مسألة، هو كتب وقال: مراجعة لغوية ليست دينية للشيخ خالد الجندي، استعمل كلمة (الفراعنة) بمعنى (قدماء المصريين)، لا يا قبطان، أنا مش جاهل يا قبطان، أنا معملتش كده".

وتابع: "قدماء المصريين ملهمش علاقة بكلمة (الفراعنة)، الدولة الفرعونية دي دولة متأخرة يا قبطان، دي مرحلة متأخرة".