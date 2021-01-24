أول تعليق للفنانة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيل أحمد الجنزوري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعربت الفنانة نهى العمروسي عن سعادتها البالغة إخلاء سبيل أحمد الجنزوري المتهم في قضية "فتاة الفيرمونت".

وقالت العمروسي، في أول تعليق لها عبر حسابها في موقع "فيسبوك": "الحمد لله يا رب، فرحتي بخروجه ما تتوصفش، ربنا رده بالسلامة لحضن أمه، كده فرحتي كملت".

يُذكر أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل أحمد الجنزوري، منظم الحفلات الشهير، على ذمة التحقيقات في واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت.

وكانت النيابة العامة، في يناير الجاري، قررت إخلاء سبيل سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسي، المحبوسين على ذمة التحقيقات.

وأحمد الجنزوري هو من أشهر متعهدي الحفلات في مصر، إذ يقوم بتنظيمها في الفنادق وداخل القرى السياحية، وفى عام 2014 نظم حفله الشهير داخل فندق الفيرمونت، وأثناء الحفل تم اغتصاب المجني عليها على يد 7 أشخاص.