زوجة الفنان أشرف مصيلحي توضح تطورات حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي، تحسن حالته الصحية وخروجه من المستشفى عائداً إلى المنزل.

وقالت الصيفي، عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك": "حمد لله على سلامتك يا أشرف، نورت بيتك وسط ولادك، والحمد لله إنك رجعت لينا بألف سلامة".

وأضافت: "أشرف عمل عملية بسيطة عبارة عن كيس مائي في فقرة من فقرات الرقبة، وهو الآن الحمد لله خرج من المستشفى وفي بيته وسط ولاده، وشكراً لكل اللي سألوا عليه ودعوله".

يُذكر أن أشرف مصيلحي أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية لإزالة كيس مائي في فقرة من فقرات الرقبة.