أشرف زكي يكشف حقيقة مرض الفنان محمد فريد

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، أن الفنان محمد فريد بصحة جديدة، نافياً ما تردد أخيراً عن مروره بأزمة صحية ألمت به.

وقال زكي، في تصريحات نشرتها موقع صحيفة "الدستور"، إن فريد في المنزل حالياً، موضحاً أن ما يتم نشره عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقي.

يُذكر أن الفنان محمد فريد شارك في العديد من الأدوار الثانوية، من أهمها دوره في مسلسل "غريب في المدينة"، وكذلك دوره في مسلسلي "ليالي الحلمية" و"محمود المصري"، إلى جانب مشاركته في فيلم "الشيطانة التي أحبتني".