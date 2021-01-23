في لقطة نادرة.. عمرو دياب مع أبنائه على مسرح دبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

وسط تفاعل جماهيري لافت، أطل الفنان المصري عمرو دياب على جمهوره في دبي، في أول حفل له بعد إطلاقه ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" الذي ضم 12 أغنية، ليبدو حفله، الذي أقيم أمس، في استاد دبي الدولي من "العيار الثقيل"، حيث شهد التزاماً واضحاً في التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة في دبي لمكافحة فيروس "كورونا"، فيما جاء الحفل على هامش فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان دبي للتسوق الذي يختتم مع نهاية الشهر الجاري.

خلال حفله، لم يبخل "الهضبة" على جمهوره، حيث قدم لهم قائمة طويلة من أغنياته، تأرجح فيها بين قديمه وحديثه، فيما بدت أغنيته "تملي معاك"، التي أصدرها في البوم يحمل ذات العنوان قبل نحو 20 عاماً، أشبه بنجمة الحفل، الذي شهد تفجير دياب لمفاجأة تمثلت في صعود أبنائه على خشبة المسرح، في لقطه نادرة، حيث ظهر عبد الله وكنزي، وهما أولاده من زوجته زينه عاشور، على المسرح برفقة والدهم الذي احتضنهم أمام الجمهور، في وقت كان يقدم فيه أغنيته "قمرين"، ليبدو عبد الله وكنزي بمثابة "قمرين" أنارا المسرح، بعد أن صارا في العشرينيات من العمر، حيث كان دياب قد أدى هذه الأغنية خصيصاً لهما، عندما كانا صغيرين.

تلك اللقطة النادرة لقيت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها جمهور دياب، لا سيما أنها جاءت بعد سلسلة الأنباء التي أفادت بانفصال عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني.

وصلة عمرو دياب، التي تجاوزت في زمنها الساعة ونصف الساعة، كان قد سبقها عرض لفرقة "ديسكو مصر" التي عزفت عدداً من الأغنيات القديمة والحديثة للجمهور.