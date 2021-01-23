نجوم الفن في مصر يتمنون الشفاء لـ "الصغير" بعد تدهور صحته

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا بفيروس كورونا وأدخل إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات بمصر.

وطالب الفنان أحمد السقا عبر «انستجرام» جمهوره بالدعاء لوالد زوجته مصفف الشعر محمد الصغير بالشفاء، كما طالبت ابنته الاستايلست مها الصغير بالدعاء لوالدها.

وتبادل عدد من النجوم الفن التعليقات طالبين من الله الشفاء العاجل له، حيث كتبت الفنانة سوسن بدر عبر حسابها الشخصي «انستغرام»، «إن شاء الله أزمة وتعدى وربنا هايجبر خاطركم ويشفيه ويعافيه بإذن الله» وفق صحيفة الوطن المصرية.

وقالت الفنانة درة: «ربنا يشفيه ويعافيه يا حبيبة قلبي ويطمنك عليه، وقالت رزان مغربي «يا رب أحلى ناس في العالم وأطيب قلوب».

وقال الفنان مجدي كامل: «ربنا يشفيه ويعفي عنه يا رب». وقالت الفنانة علا رشدي «يا رب يا مها يقوم بالسلامة يا رب اشفيه وعافيه يا رب»، كما وجهت الفنانة نجلاء بدر رسالة لها قائلة: «ربنا يشفيه يا رب ويطمنك ويريح قلبك»، كما دعا المنتج محمد السبكي له قائلاً: «ربنا يشفيه ويعافيه».

ونشرت «الصغير» صورة لمحمد الصغير مع والدتها، وعلقت عليها قائلة، «محمد الصغير أبويا وحب عمري حبيبي ونور عيني، وحرمه أمي أجمل وأقوى وأطيب قلب ملكه العلايلي».

وأضافت: «أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل اسألكم الدعاء لإنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك».

وتابعت حديثها، «إنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته».