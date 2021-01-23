وفاة الروائي السوداني إبراهيم إسحق

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم السبت بالولايات المتحدة الأمريكية الأديب والروائي السوداني إبراهيم إسحق إبراهيم التي ذهب إليها للعلاج قبل أسبوع..

وكان الأديب الكبير قد أجرى عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ الا أن العملية أفضت إلى إصابته بشلل شبه كامل وفق موقع السوادان برس.

يعد الراحل من كبار الأدباء في عصرنا الحالي وقد أشاد به الأديب الراحل الطيب صالح وترجمت رواياته إلى عدة لغات.

نال جائزة الآداب والفنون التشجيعية في مهرجان الثقافة والآداب والفنون الخرطوم 1979 م.

مُنِح شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة الفاشر- السودان- في أبريل 2004م.

نبذة عن إبراهيم اسحق

إبراهيم إسحق هو أديب سوداني، روائي وقاص وكاتب . ولد إبراهيم بقرية "ودَعة" بمحافظة شرق دارفور بغرب السودان في العام 1946 م.

تلقى تعليمه الأولي بمدينتي الفاشر وأم درمان، وتخرّج في معهد المعلمين العالي في العام 1969م( كلية التربية ـ حالياً ـ التابعة لجامعة الخرطوم )، ومعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بـجامعة الخرطوم في العام 1984م. أقام منذ مطلع العام 1982م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ومكث بها لعدة سنوات إلى أن استقر به الحال في بلده السودان، في العام2006م .

رفد إسحق الصحف السودانية المحلية بالجديد من قصصه القصيرة، وشارك في لجان تحكيم عدد من الجوائز الأدبية في السودان مثل جائزة الطيب صالح للإبداع الروائي التي ينظمها سنويا مركز عبدالكريم ميرغني الثقافي، وجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي التي تقيمها شركة زين للاتصالات.

تقلد منصب رئيس اتحاد الكتاب السودانيين في العام 2009م.

وهو عضو في مجلس تطوير وترقية اللغات القومية في السودان.

مؤلفاته في الرواية

– حدْث في القرية، صدرت عن إدارة النشر الثقافي، وزارة الثقافة والإعلام، الخرطوم، عام 1969م.

– أعمالُ الليلِ والبلدة، عن دار جامعة الخرطوم للنشر، عام 1971م

– مهرجانُ المدرَسَةِ القديمة، عن إدارة النشر الثقافي، وزارة الثقافة والإعلام، الخرطوم، 1976

– أخبارُ البنت مياكايا، نشرت كاملة في مجلة الخرطوم عام 1980، قبل أن تصدر أخيراً (مايو 2001) عن مركز الدراسات السودانية – الخرطوم / القاهرة

– وبال في كليمندو، نشرت في جريدة الخرطوم عام 1999، قبل أن تصدر أخيراً (أكتوبر 2001) عن مركز الدراسات السودانية – الخرطوم / القاهرة

– فضيحةُ آل نورين، قيد الطبع، نشرت أجزاء منها في مجلة السوداني المغترب 1979م قبل أن تصدر في العام 2004م – الرياض- السعودية

مؤلفاته في القصة القصيرة

– ناس من كافا- مجموعة قصص- مركز عبدالكريم ميرغني الثقافي- العام 2006م- الخرطوم

– عرضحالات كباشية- مجموعة قصص- هيئة الخرطوم للصحافة والنشر – العام 2011- الخرطوم

– حكايات من الحلالات