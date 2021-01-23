وفاة المنتج المصري ميدو منيب وهذا آخر ما كتبه على فيسبوك

المصدر: البيان الإلكتروني

غيب الموت اليوم السبت المنتج الفني المصري ميدو منيب، نجل شقيق الفنان الكبير الراحل أحمد منيب، عن عمر ناهز 41 عاما، إثر إصابته بنزيف في المخ.

وكانت آخر كلمات الراحل التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منذ ساعات: «شكلها نزيف في المخ تاني» مضيفًا «الحمدلله».

وقررت أسرة الراحل إقامة صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة الظهر أمام منزله بالسيدة زينب، وسيكون الدفن بمقابر آل منيب بالدراسة.

يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى، وكان آخر أعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.