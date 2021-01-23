إبراهيم المريسي: انتظروا الأكشن والكوميديا في «العم ناجي 2»

المصدر: أبوظبي- عبير يونس

تختلف شخصية «العم ناجي» في الجزء الثاني عما كانت عليه في الجزء الأول، ضمن السلسلة، التي تحمل الاسم ذاته، هذا ما أكده الممثل والمنتج إبراهيم المريسي، وأوضح في حديثه لـ«البيان»:

أضفنا في الجزء الثاني عناصر «الأكشن» والكوميديا، بمشاركة شخصيات يمنية. وأضاف: أشرف على مشاهد الأكشن عدد من المتخصصين، وهو ما أسهم بنجاح التصوير، وذكر: يتميز الفيلم الجديد بحبكة جميلة، فالنص مختلف والتصوير مميز.

تفاعل

وأوضح إبراهيم المريسي: بصفتي منتجاً للعمل مع المخرج والمنتج أحمد الزين كان كل شيء محسوباً ومرتباً من قبل أن نبدأ عملية التصوير من ناحية النص وجماليات الصورة. وأضاف: يظهر «العم ناجي» في هذا الفيلم، بملابس متنوعة مرة لبس البحر ومرة بالزي اليمني، وأتمنى بالفعل أن أكون قد قدمت الجديد للجمهور، الذي سيرى الفيلم حين عرضه خلال الصيف المقبل.

وعن مشاركته مع المخرج والمنتج زين في شركة «عكس»، قال المريسي: نحن متفقان ولا نختلف، ولأن خبرة زين أكثر مني في المجال لا أتجادل معه في العمل.

وذكر المريسي أنه اشتهر بداية في «مواقع التواصل الاجتماعي»، وهو يقدم شخصية «العم ناجي»، وهو ما جعل المخرج أحمد زين يعرض عليه التمثيل في السينما وتطوير الشخصية، التي تفاعل معها الجمهور الإماراتي. وأوضح: بالفعل كان مرود الفيلم جيداً، وحقق مشاهدات كبيرة، كما حقق إقبالاً كبيراً عند عرضه على «نتفلكيس»، حيث حصل على المركز الأول في مشاهدات «نتفليكس».

انتقاد

الفنان إبراهيم المريسي، الذي كان قد أصيب بـ«كورونا» وتعافى، قال عن هذه التجربة التي مرت على خير: شعرت في الأيام الأولى بتخوف شديد، فقد لعبت الإصابة على نفسيتي. وذكر المريسي أنه تلقى أخيراً الجرعة الأولى من اللقاح، ومن ثم انتقل للحديث عن ظروف الإنتاج، وقال:

كان هناك العديد من الرعاة ليخرج هذا الفيلم للجمهور، فجمهورنا ليس واسعاً مثل جمهور الهند أو جمهور مصر، أقوى فيلم ينتج محلياً لا يتجاوز إنتاجه مئات الآلاف.

وأضاف: بينما في دول مثل مصر والهند يمكن رصد ملايين، وبالتالي يمكن استعادة هذه المبالغ المرصودة وأضعافها في مصر والهند وذكر: بالنسبة لنا استعنا برعاة كثيرين لدعم إنتاج الفيلم مثل مدينة عجمان الإعلامية، إلى جانب واو بروتين وسوفت روز وغيرهم.

وتمنى المريسي على جمهور السينما في الإمارات أن يحضر لمشاهدة الأفلام الإماراتية لأجل الاستمتاع. وفسر: أغلب الجمهور يأتي ويضع في ذهنه فكرة مسبقة بانتقاد الفيلم، ويبحث على خطأ طوال مدة مشاهدته للفيلم، ومن يضع في باله الانتقاد فسيجد الانتقاد.

وعن جديده قال: أعمل على مسلسل مكون من 15 حلقة، بمشاركة ممثلين من الإمارات والسعودية واليمن، على أن يعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل، على قناتي على «اليوتيوب». وأشار إلى الجمهور الواسع، الذي يتابع عبر منصات وسائل التواصل، فهي منصة منتشرة إلى جانب التلفزيونات ودور السينما.