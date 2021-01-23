تغريدات النجوم.. أنشطة فنية ومواساة للعراق

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

بدت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، عامرة بالأنشطة الفنية، والترويج لأعمال غنائية جديدة، فيما لم يغض بعض النجوم الطرف عما شهده العراق من تفجيرات، ليبادر بعضهم إلى مشاطرة أهل العراق مصابهم، وفي الوقت الذي أطلق فيه الجسمي العنان لأغنيته «حي هالصوت»، بدا محمد رمضان منشغلاً بتصوير كليب «مصباح علاء الدين»، ووجهت أنغام رسالة إلى حمزة نمرة، وعادت سميرة سعيد إلى الأغاني الرومانسية.. «البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بجملة من التغريدات.

البداية كانت مع الفنانة الإماراتية أحلام، التي أكدت عبر تويتر قرب صدور ألبومها، وذلك إثر كشفها عن قائمة «صناع» ألبومها الجديد «أحلام 2021». «فنانة العرب» نشرت على تويتر، أول تريللر من ألبومها، لم تتجاوز مدته الـ 15 ثانية، مرفقة إياه بتغريدة قالت فيها: «قريباً ألبومي حصرياً على روتانا»، وهو ما أكدته أيضاً إدارة تطبيق «ديزر» التي أعادت نشر التريللر مرفقة إياه بتغريدة قالت فيها: «لقد عادت الملكة».

أما الفنان حسين الجسمي، وبعد إطلاقه لحملة ترويجية حملت عنوان «حي هالصوت» شوّق فيها جمهوره لعمله الغنائي الجديد، أطلق، أمس، عبر «إنستغرام» مقطعاً من الأغنية الجديدة، والذي ذكر إنها من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ومن ألحانه وغنائه، وأرفق العمل بتعليق قال فيه: «‏عيش أحلى صوت في أجدد عمل موسيقي مع بيبسي»، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها الجسمي مع شركة بيبسي.

من جهته، بدأ الفنان مرعي الحليان، الترويج للمسلسل الإذاعي «العائلة» والذي أشار، عبر إنستغرام، إلى أنه يبث يومياً على أثير إذاعة الشارقة، مبيناً أن بطولة العمل تضم إلى جانبه أحمد الجسمي، وهيفاء حسين، وعائشة عبد الرحمن.

في حين كشف الفنان عيضة المنهالي، عبر إنستغرام، عن جديده الغنائي، والذي يحمل عنوان «فارقة»، حيث نشر المنهالي مقطعاً من الأغنية الجديدة، مشيراً إلى أنها من كلمات علي الخميساني، وإنه تولى بنفسه صياغة جملها اللحنية.

ما شهده العراق أخيراً من تفجيرات ذهب ضحيتها العشرات، لم تمر مرور الكرام على حسابات نجوم الإمارات الذين شاطروا أهل العراق مصابهم، رافعين أكف الدعاء إلى الله بأن يحفظ العراق وأهله، حيث كتب حسين الجسمي عبر «إنستغرام»: «اللهم ارحم شهداء العراق برحمة واسعة من عندك، واغفر لهم وصبر أهلهم وذويهم»، والأمر انسحب على أحمد الجسمي، والذي كتب عبر «ستوري إنستغرام»:

«متى أراك سالماً أيها العراق»، بينما نشر فايز السعيد صورة من العراق، داعياً الله أن يلطف بأهله، وكتب عيضة المنهالي عبر «ستوري إنستغرام»: «اللهم احفظ العراق وأهله».

الفنان داوود حسين، نشر على «إنستغرام» صورة تجمع علمي الكويت والعراق، وكتب: «نعزي إخواننا في العراق باستشهاد المدنيين الأبرياء مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى بسبب الانفجارين الغادرين اللذين نفذتهما أيدي الغدر الإرهابي»، أما الفنان العراقي كاظم الساهر.

فألبس حسابه على إنستغرام ثوب الحداد، بعد نشره صورة سوداء، مرفقاً إياها بتعليق قال فيه: «ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا تفجير ساحة الطيران في بغداد. نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى»، وكان الساهر قد نشر قبلها مقطعاً من أغنيته «عراقنا» مبيناً أنها «نسخة جديدة».

أما الفنان رابح صقر، والذي لا يزال يحتفي بألبومه الجديد «مرحبا» فبدأ الترويج لمشاركته في «جلسات أوايسس الرياض» التي تنظمها شركة روتانا، حيث أعاد على حسابه في تويتر، نشر مجموعة من التغريدات تتعلق بالحدث، بينت أنه سيكون ضيف الافتتاح، الذي ينطلق نهاية الأسبوع المقبل.

وأكد الفنان عبادي الجوهر، عبر تويتر، مشاركته في حلقات «ضيف بدر»، التي تنظم على حساب وزير الثقافة السعودي على انستغرام، وكتب الجوهر: «7 أيام ويتجدد اللقاء مع جمهوري العزيز علي»ضيف بدر«في حساب وزير الثقافة».

من جهة ثانية، لا يزال الغموض يلف حالة الفنان السعودي خالد سامي، الذي دخل في غيبوبة، وكان نجله طارق قد أكد، أمس، عبر سلسلة تغريدات تعرض والده لثلاث جلطات «صغيرة». وقال: «نتائج الرنين أظهرت وجود ثلاث جلطات (صغيرة) في الدماغ، ولكنها ليست سبب الغيبوبة غير الواضحة حتى الآن»، مؤكداً «عدم فقدانه الأمل».

في الوقت ذاته أكدت الفنانة ليلى عبد الله عبر «سناب شات» إصابتها بكورونا، وعبرت عن صدمتها بالخبر، وقالت: «أنا في حالة صدمة، ذهبت لإجراء فحص كورونا من أجل علاج أسناني، ولكني فوجئت بأن النتيجة إيجابية، وهو ما سبب لي الصدمة، خاصة وأنني لم أشعر بأي أعراض».

عربياً، بدا المشهد مختلفاً نوعاً ما، حيث بدأ الفنان محمد رمضان الترويج لكليب أغنيته الجديدة «مصباح علاء الدين»، ناشراً على «إنستغرام»، مقاطع من كواليس تصوير الكليب، كما سبق له نشر مجموعة صور تظهره خلال تصوير مسلسل «موسى»، من جانبها طرحت الفنانة سميرة سعيد عبر يوتيوب، أغنية «بحب معاك»، التي تعد أولى أغنيات ألبومها الجديد، وتعود من خلالها إلى «دائرة الرومانسية».

كما وجهت سميرة سعيد رسالة إلى جمهورها، تكشف فيها سبب عودتها للأغاني الرومانسية، حيث قالت: «بحب معاك، أولى أغنيات الألبوم الجديد، أحببت أن أبدأ بأغنية فيها كم من الحب والمشاعر والأحاسيس، وما أحوجنا إليها في ظل هذه الظروف، أتمنى أن يعجبكم اختياري الأول».

أما الفنانة أنغام، والتي احتفلت أخيراً بعيد ميلادها، وتلقت كماً هائلاً من رسائل التهاني من زملائها، فعبرت عبر الفيسبوك عن سعادتها بهذا الاهتمام، وفي الوقت ذاته، وجهت أنغام عبر تويتر رسالة خاصة إلى الفنان حمزة نمرة، قالت فيها: «بمناسبة عيد ميلادي، هل يمكن لأي حد أن يبلغ حمزة نمرة، أنني معجبة بأغنيته (فاضي شوية) وقولوا له مبروك».

من جهة أخرى، كشف الفنان راغب علامة، أول من أمس، عبر تويتر، عن قيامه بـ «حجر نفسه»، وذلك بعد شعوره قبل نحو أسبوعين بأعراض فيروس «كورونا». وقال: «منذ أسبوعين شعرت بعوارض كورونا، واتصلت بطبيبي الشخصي، وطلب مني الحجر الكلي، فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الفيتامينات المطلوبة، أما اليوم فقد أجريت فحص الـ(بي سي آر) والنتيجة سلبية، والفحوصات ممتازة، الحمدلله».