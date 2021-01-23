دراما الـ15 حلقة تطل بقوة في رمضان المقبل

المصدر: القاهرة - مها سمير

بعد بروز عدد من الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة في الفترة الماضية، والتي لاقت نجاحاً، واستطاعت أن تصل بسهولة إلى قلوب الجماهير، وبشكل خاص المعروض منها عبر المنصات الرقمية، يبدو أن التجربة شجعت وأغرت كثيراً من صناع الدراما المصرية لاتخاذ الاتجاه نفسه والدخول بها المنافسة الرمضانية المقبلة، والتي يبدو أنها ستشهد عودة قوية لهذه النوعية من الدراما من خلال عدد من الأعمال التي يعمل صناعها على تحضيرها.

ويأتي توجه بعض شركات الإنتاج لدراما الـ15 حلقة بدلاً مسلسلات الـ30 حلقة، ليجرى عرضها على مدار 15 يوماً في رمضان، محاولة لتقديم دراما مكثفة بشكل ومضمون مختلف، لا تعرف المط والتطويل في ظل انتقادات عدة طالت الكثير من الأعمال ذات الـ30 حلقة في السنوات الماضية، ومنها المط والتطويل، هذا إلى جانب سرعة إنجاز عمل الـ15 حلقة في وقت وجيز، مقارنة بأعمال الـ30 حلقة التي تستغرق وقتاً طويلاً في التصوير، والأهم من ذلك هو دخول المنصات الرقمية للمنافسة والتي فرضت بطبيعة الحال قواعد وعادات مختلفة للمشاهدة تصب في مصلحة دراما الـ15 حلقة.

تضم قائمة المسلسلات ذات الـ15 حلقة عدداً من الأعمال المقرر عرضها في رمضان المقبل، ومنها «كوفيد 25»، بطولة الفنان يوسف الشريف، ومسلسل «بين السما والأرض»، بطولة هاني سلامة وغادة عادل، والمأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ولكن المسلسل يختلف تماماً عن الفيلم والرواية، وفق ما تؤكده الشركة المنتجة للعمل.

وتعود الفنانة روبي للساحة التلفزيونية بمسلسل «شقة 6» من بطولة شريف سلامة، سيد رجب، وأحمد بدير، إذ ينتمي العمل لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في أحد المباني، ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة رقم 6 يقلب حياة الجيران رأساً على عقب، ومن المقرر عرض العمل في رمضان المقبل عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

كما يعد الفنان مصطفى خاطر من الفنانين الذين تم الاستقرار عليهم لتقديم مسلسل من 15 حلقة، إلا أن العمل لا يزال قيد الدراسة، وكذلك الفنان علي ربيع الذي يعقد جلسات عمل للاتفاق على التفاصيل النهائية لمسلسله الجديد المكون من 15 حلقة، والذي تم وضع اسم مؤقت له «The good father»، إذ من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حضوراً لافتاً للمسلسلات التي قدمت في 15 حلقة، وأبرزها مسلسل «ليه لأ» بطولة أمينة خليل، ومسلسل «جمجوم وبمبم» ومسلسل «إسعاف يونس» بطولة محمد أنور، وجميعها عرضت على المنصات الإلكترونية وحققت نجاحاً كبيراً.