Box office

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدأت صالات السينما المحلية باسترداد أنفاسها، لتشهد عودة ملحوظة لعشاق الفن السابع، والتي دفعت إيرادات شباك التذاكر المحلي نحو الأعلى، بعد تجاوز عدد التذاكر المباعة في الصالات لحاجز 154 ألف تذكرة، خلال نهاية الأسبوع الماضي، وسط منافسة حامية بين مجموعة من الأفلام الجديدة.

ما أن أطل فيلم «ماستر» (Master) للمخرج لوكيش كاناجراج، والناطق باللغة التاملية، على الشاشة الكبيرة حتى سارع الخطى ليتحل المرتبة الأولى مسجلاً حضوراً قوياً على شباك التذاكر المحلي، بعد تمكنه من بيع 113.423 تذكرة خلال الفترة من 14 – 16 يناير الجاري.

الأمر الذي بدا مبشراً لافتتاحية هذا الفيلم، الذي يقع تحت خانة الأكشن والإثارة، ليتمكن من الإطاحة بفيلم الانيمشن «سول» إلى المركز الثاني، حيث وصل حجم مبيعات تذاكره إلى 9620 تذكرة خلال الفترة ذاتها، بينما وصل إجمالي مبيعات تذاكر «سول» منذ انطلاق عروضه وحتى 16 الجاري إلى 77775 تذكرة.

ما حمله فيلم (HORIZON LINE) للمخرج ميكائيل مارسيمين من أحداث وتوتر، لم تتمكن من التحليق به إلى أبعد من المركز الثالث على شباك التذاكر، حيث جمع الفيلم نحو 6388 تذكرة، في أول عروضه داخل صالات السينما المحلية، إلا أن ميكائيل مارسيمين، نجح في إزاحة فيلم «ووندر وومان 1984» من طريقه، ليودعه في المركز الرابع.

حيث وصل تجاوز عدد تذاكره خلال الفترة من 14 – 16 الجاري، حاجز الـ 5000 تذكرة بقليل، ليصل إجمالي عدد تذاكره المباعة محلياً منذ بدء عروضه في الصالات إلى 203.682 تذكرة، في حين حجز فيلم «سوات» (S.W.A.T) لنفسه المركز الخامس على شباك التذاكر، بعد بيعه نحو 3873 تذكرة في افتتاحيته، نهاية الأسبوع الماضي.

النتائج التي حققها شباك التذاكر المحلي، دفع بإدارات الصالات المحلية لفتح أبوابها على اتساعها أمام جملة من الأفلام الجديدة، التي ينتمي بعضها إلى أفلام الكوارث، والأكشن، فيما بعضها الآخر لا يغادر مناطق الرعب، وتالياً نستعرض 3 من أبرز الأفلام التي ستعرض قريباً في صالات السينما المحلية.





The Little Things





• إخراج: جون لي هانكوك





• بطولة: دينزل واشنطن، رامي مالك، جاريد ليتو

قائمة هذا الفيلم تزخر بنجوم ثقال الوزن، فمن خلاله نشهد عودة واشنطن ديزل إلى الساحة، مرتدياً هذه المرة «بدلة شرطي»، يبحث عن أدلة في مسرح جريمة ما، وسرعان ما يظهر مالك لمشاركته في بعض المشاهد التي تجمعهما، في هذا الفيلم نتابع محاولات «ديريك» وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا، ومعه باكستر، المحقق في شرطة لوس أنجلوس، القبض على قاتل متسلسل، ليجد الوكيل والمحقق في دائرة المطاردة من قبل ماضيهما المظلم الذي يلاحقهما في كل مكان.

Wrong Turn





• إخراج: مايك ب. نيلسون





• بطولة: شارلوت فيغا، أدين برادلي، إيما دومونت، ديلان ماكتي وغيرهم

يصنّف هذا الفيلم تحت خانة الرعب، وهو من تأليف آلن ماكيلروي، وينتمي العمل إلى سلسلة «المنعطف الخاطئ» (Wrong Turn)، وأحداثه لا تكاد تخرج عن نطاق السلسلة التي يمكن وصفها بأنها «مرعبة» و«مثيرة» في الوقت نفسه، حيث تتناول قصة مجموعة من الشباب الذين يعتزمون الخروج في رحلة ويقيمون في إحدى الغابات، ليجدوا أنفسهم بمواجهة قاتل مرعب، ليبدأ كل واحد منهم بالتفكير بطريقة ما للنجاة بنفسه.

Ashfall





• إخراج: لي هاي جون، كيم بيونع سيو





• بطولة: لي بيونغ هون، ها جونغ وو، ما دونغ سوك، سوزي

يأتينا فيلم «اشفول» من كوريا الجنوبية، وهو ينتمي إلى أفلام الكوارث، وتدور أحداثه حول فريق كوري متخصص في النجاة ومنع الكوارث، يجدون أنفسهم بمواجهة بركان جبل بايكدو، الذي يثور فجأة، وتصحبه سلسلة من الهزات الأرضية، التي تهدد بقاء كوريا على وجه الأرض، الفيلم من إنتاج 2019، وسبق أن عرض في صالات كوريا الجنوبية، واستطاع تحقيق النجاح هناك، قبل استكمال جولته خارج الحدود الكورية.