بوليوود.. مساعٍ حثيثة لوقف نزيف الخسائر

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لأفلام بوليوود قاعدة جماهيرية واسعة، تتجاوز حدود رقعة الهند الجغرافية، لتضم المنطقة العربية أيضاً، بعض هذه الأفلام تتربع على عرش الصدارة، لا سيما تلك التي يلعب بطولتها ثلة من النجوم من بينهم شاروخان وسلمان خان، وبارنيتي شوبرا وغيرهم، ممن باتوا يعتبرون «ورقة رابحة» على شباك التذاكر، وإثر سلسلة الخسائر التي منيت بها بوليوود خلال العام المنفرط، نتيجة إغلاق مواقع التصوير بسبب «كوفيد 19»، بدأ عدد من منتجي الأفلام ونجومها بمسارعة الخطى لاستعادة موازين الصناعة، والحد من خسائرها، عبر إطلاق العنان لمجموعة أفلام قادرة على جذب الجمهور.

إعادة بث الحياة في صالات السينما الهندية، ومواقع التصوير أيضاً، باتت أمراً ضرورياً لـ «إنقاذ الصناعة من خطر الانهيار الذي بات يهددها».

الأمر الذي دعا سلمان خان إلى المبادرة للإعلان عن مواعيد عرض فيلمه الجديد (Radhe)، إلى جانب قرار شاروخان الخروج من إجازته والعودة إلى مواقع التصوير لإنجاز عدد من المشاريع، التي يتوقع أن تعرض في الصالات خلال العام الجاري، والتي تأتي وسط استعدادات لاستقبال الصالات الهندية لمجموعة أفلام تعيد إلى الذاكرة أبطال الرياضة في الهند.

مع احتفاله بيوم ميلاده الـ 55، كان الممثل سلمان خان قد قطع وعداً لجمهوره بأن يروا فيلمه المقبل (Radhe)، في 2021، وها هو يقترب من موعد إطلاق الفيلم، حيث فضّل سلمان أن يتم عرضه بالتزامن مع موسم الأعياد هذا العام، وهو ما أكده سلمان عبر «انستغرام»، مبدياً في الوقت نفسه «تفهماً» لما يتعرض له مالكو صالات السينما.

حيث كتب سلمان: «آسف، لقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً للعودة إلى جميع أصحاب الصالات.. إنه قرار كبير يجب اتخاذه خلال هذا الوقت، أتفهم المشكلات المالية التي يمر بها مالكو الصالات، وأود مساعدتهم من خلال إطلاق فيلم (Radhe- Your Most Wanted Bhai) في الصالات».

ورغم ذلك لم يترك سلمان بيانه مفتوحاً، فقد اشترط أن يتم عرض الفيلم في الصالات بعد أن يتم توفير بيئة آمنة للناس، وقال: «أتوقع منهم (أي مالكو الصالات) اتخاذ أقصى قدر من العناية والاحتياطات للجمهور، الذي سيأتي إلى الصالات لمشاهدة «ريدهي»»، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه بتوفير الفيلم ليكون جاهزاً للعرض في موسم الأعياد.

حيث قال: «كان الالتزام بالعيد وسيكون عيد 2021 إن شاء الله، استمتعوا بـ «ريدهي» هذا العام في دور العرض». إعلان سلمان كان كفيلاً بأن يطلق العنان لتكهنات الخبراء ونقاد السينما، حول مدى قدرة فيلم سلمان خان على «إنقاذ» الصالات من الخسائر التي تتعرض لها، لتأتي معظم التوقعات في صالح سلمان، متوسدة على ما حققته أفلامه السابقة من نجاح لافت على شباك التذاكر.

بعد تقديمه لفيلم «زيرو» في 2018، فضل الممثل شاروخان الخروج في إجازة بدت طويلة نوعاً ما، وها هو يعود منها بعد أن عقد العزم على إعادة الحياة إلى مشروعه «باثان»، والذي أعلنت الممثلة ديبيكا بيديكون انضمامها إليه، لتشكل مع شاروخان ثنائياً جميلاً في هذا العمل، الذي يتوقع أن يخرج إلى العلن في أبريل المقبل.

في المقابل، أكدت العديد من التقارير الواردة من بوليوود، تولي شاروخان بطولة الجزء الرابع من سلسلة «دوم» (Dhoom) وذلك بعد مرور سنوات على توقفها، ليشغل شاروخان بذلك مكان زميله أبهيشيك باتشان، الذي لعب بطولة الجزء الأول من السلسلة، والذي صدر في 2004، وتلاه هيرتك روشان في الجزء الثاني، أما الثالث الصادر في 2013 فتولى بطولته عمران شاروخان سيلعب أيضاً بطولة الجزء الثالث من سلسلة «دون» (Don) وفيه يشارك فرحان أختر، الذي سبق له تولي دفة إخراج الجزء الأول من السلسلة، التي استند فيها على «حبكة درامية» تعود إلى السبعينيات، وظلت لفترة طويلة داخل الأدراج، حتى حلول 2006.

حيث تم إنتاج الجزء الأول تلاه الثاني في 2011، وحقق إيرادات عالية، وبعد 10 سنوات يعود شاروخان لتقديم الجزء الثالث من السلسلة، أملاً بأن يتمكن من مواصلة تحقيق النجاح على شباك التذاكر. هذا العام سيطل شاروخان بفيلم «العملية خوكري» الذي ينتمي إلى أفلام الحروب، وبحسب التقارير الواردة من بوليوود، فالقصة برمتها تدور حول مهمة عمليات خاصة نقذها الجيش الهندي بالتعاون مع القوات الجوية الهندية، كما في قائمته أيضاً فيلم «براهماستر» (Brahmastra) الذي تصب حكايته في إطار القصص الدرامية.

خلال هذا العام، ستكون قائمة بوليوود عامرة بأفلام تعيد إلى الذاكرة أبطال رياضة الكريكيت والشطرنج في الهند، ومن بينها فيلم (Saina) الذي تلعب بطولته الممثلة بارنيتي شوبرا، التي تجسد شخصية لاعبة كرة الريشة الهندية سانيا نيهوال، حيث يحمل الفيلم توقيع المخرج امول غوبتي، ويتوقع أن تبدأ عروضه في يناير الجاري.