زوجة الفنان أشرف مصيلحي توضح تفاصيل عمليته الجراحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي، تفاصيل حالته الصحية.

وأوضحت الصيفي، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الدستور"، أن مصيلحي خضع لعملية إزالة كيس مياه في منطقة الرقبة لا في المخ، مؤكدةً أن حالته الآن مستقرة.

وقالت إنه من المقرر أن يغادر المستشفى غداً، مشيرةً إلى أنه يتابع ردود الأفعال على دوره في مسلسل "جمال الحريم" الذي يقدم به شخصيةً جديدة ومختلفة.

يُذكر أن الفنان أشرف مصيلحي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال الفترة الماضية، وتصدر منصات التواصل الاجتماعي مرات عديدة.