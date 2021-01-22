وفاة الكاتبة المصرية كوثر هيكل زوجة الفنان أبو بكر عزت

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت الكاتبة المصرية الكبيرة كوثر هيكل، صباح اليوم، حسبما أعلن الكاتب خالد منتصر عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك».

ونشر منتصر صورة للكاتبة الراحلة، وعلق عليها قائلاً: «البقاء لله.. وداعاً الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقي من عرفت».

والفنانة كوثر هيكل هي زوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت، وكتبت عدداً من الأفلام منها «العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبي دائماً، علي ورق سلوفان، دمي ودموعي وابتسامتي، إمبراطورية ميم» ومسلسلات «علي نار هادية، اللحظات الأخيرة، عصفور في القفص».