كم يبلغ سعر فستان عيد ميلاد ياسمين صبري؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كعادتها في الفترة الأخيرة شغلت الفنانة ياسمين صبري الرأي العام في مصر بعد إطلالتها في حفل عيد ميلادها الذي أقامه لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أمس، حيث ارتدت الفنانة فستانًا أحمر اللون، جذب أنظار الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن سعر الفستان الذي تألقت به ياسمين في عيد ميلادها.

وجاء فستان ياسمين صبري تحت اسم "أوف شولدر"، والذي تميز بأنه غير منقوش وبأكمام طويلة، حيث يتميز بأنه من ضمن أفضل الأزياء الإيطالية الشهيرة دولتشي أند جابانا "dolce and gabbana" بحسب موقع فيتو.

وبلغ سعر فستان عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري ما يقارب من 28500 جنيه مصري.

واحتفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين صبري الذي وافق أمس 21 يناير.

ونشرت ياسمين صبري صورًا من الاحتفال عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها الذين قاموا بتهنئتها بهذه المناسبة.

ووجهت النجمة اللبنانية إليسا رسالة للفنانة ياسمين صبري بمناسبة عيد ميلادها، وهنأتها من خلال نشر تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وكتبت "إليسا": "عيد ميلاد سعيد يا جميل، أتمنى لك الصحة قبل كل شيء ونجاحات متعددة لأنها تناسبك جيدًا"، وحرصت "ياسمين" على إعادة نشر هذه التدوينة وتوجيه الشكر لإليسا على تهنئتها.

و عيد ميلاد ياسمين صبري هو الـ33، حيث وُلدت في 21 يناير عام 1988، وانطلقت في عالم الفن منذ سنوات، وتمكنت من أن تثبت أقدامها وتثري مشوارها الفني بالعديد من الأعمال الفنية.

ووُلدت ياسمين صبري بالإسكندرية، لوالد يعمل طبيبًا ووالدتها مهندسة ديكور، أما جَدها فكان قبطانًا بحريًا، وتخرجت في كلية الإعلام قسم صحافة وعلاقات عامة، وكانت ياسمين صبري تحلم بالعمل كمذيعة، وبالفعل عملت مراسلة في قناة الحياة، كما أنها اشتركت في مسابقة ميس إيجيبت، ولكن المسابقة لم يتم استكمالها وتم إلغاؤها وذلك لعدم وجود ممولين

وعملت ياسمين صبري كموديل في إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات إلى أن التقت خلال مشوارها كموديل بمساعدة مخرج قامت بترشيحها للعمل في برنامج خطوات الشيطان مع معز مسعود، وحصلت ياسمين من بين أدوار البرنامج على شخصية رشا، ثم شاركت ياسمين بعد ذلك في مسلسل جبل الحلال، وجسدت شخصية صافي ابنة النجم أبو هيبة في المسلسل الذي جسد شخصيته الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ولاقى أداؤها نجاحًا لافتًا.

واستمرت ياسمين صبري في تقديم الأفلام والمسلسلات الدرامية ومن أبرز أعمالها الحصان الأسود وحكايتي وافلام هنا وسرور والديزل، أما آخر أعمالها فهو مسلسل فرصة ثانية الذي قدمته في موسم رمضان الماضي، وشاركها في بطولته كل من أحمد مجدي وسارة الشامي، ومحمود البزاوي، وأيتن عامر، وهبة مجدي ودياب.